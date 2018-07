Ong tornano nel Mediterraneo Salvini | Risparmino tempo e denaro

ilgiornale

(Di martedì 17 luglio 2018) Nonostante la linea dura dell'Italia, le Ong sfidano il governo ea scandagliare ilalla ricerca dei barconi carichi di migranti che cercano di lasciare la Libia per arrivare in Europa.A denunciarlo questa mattina è Matteoche pubblica sulle sue pagine social la mappa delle navi delle organizzazioni non governative. Se sei - dalla Aquarius alla Iuventa, dalla Lifeline alla Sea-Watch3, dalla Sea Eve alla Seefuchs - sono ferme in vari porti (tre a Malta, una in Italia, una in Tunisia e una in Francia), due hanno ripreso il largo. Sono le spagnole Open Arms e Astral che navigano in acque internazionali tra la Sicilia e la Libia."Due navi di Ong spagnole sono tornate nelin attesa del loro carico di esseri umani", ricorda quindi. Che le avverte. ", i porti italiani li vedranno in cartolina".