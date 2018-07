Ong mostra le foto shock di due cadaveri | I libici sono assassini assoldati

Lifeline verso Malta. Salvini : 'nave fuorilegge'. La Ong mostra i documenti : 'Stiamo lavorando seguendo le leggi internazionali' dice il portavoce. Ma per l'Italia è intervenuta troppo vicino alle coste libiche e in violazione dei codici di condotta - Continua il braccio di ...

Lifeline in acque maltesi. Salvini : 'nave fuorilegge'. La Ong mostra i documenti : 'La nostra nave batte bandiera olandese' scrive in un tweet mostrando una conferma di registrazione. Per l'Italia è intervenuta troppo vicino alle coste libiche e in violazione dei codici di condotta -...