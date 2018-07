Omicidio Re | nuova perizia su Clericò I legali sperano nel rito abbreviato

Mario Biondo/ Nuova inchiesta per Omicidio volontario : cosa è successo al cameraman? (Chi l'ha visto?) : Mario Biondo , omicidio o suicidio? La famiglia non ha dubbi, ma cosa è realmente successo cinque anni fa a Madrid al cameramen di 30 anni? (Chi l'ha visto?) (Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:49:00 GMT)

Omicidio Circeo - nuova confessione shock di Angelo Izzo 'Uccidemmo anche una ragazza friulana' : Il massacro accaduto in una villetta al Circeo nel '75 , la spiaggia 'bene' dei romani, resta ancora oggi una vicenda di cronaca indelebile. Fu un vigile notturno, il primo ottobre 1975 in via Pola, ...