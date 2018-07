Olimpiadi 2026 | otto cittadini su dieci vogliono la ricandidatura di Torino | i sondaggi

Olimpiadi 2026 a Torino : i cittadini dicono sì - il sondaggio Ascom : I torinesi dicono sì alle Olimpiadi invernali di Torino 2026: il sondaggio Ascom Torino sta lavorando sodo per portare in città le Olimpiadi invernali 2026 tra consensi e contestazioni. Sembra che i cittadini torinesi approvino la candidatura della Città per ospitare i Giochi invernali del 2026, a rivelarlo è stato un sondaggio di Format Research per conto di Confcommercio Torino, reso noto oggi all’Ascom: a favore della ...

Olimpiadi invernali 2026 : 8 torinesi su 10 favorevoli : Otto torinesi su 10 gradirebbero il ritorno delle Olimpiadi invernali a Torino: lo ha rilevato una ricerca di Format Research per Confcommercio Torino, realizzata su un campione di 600 persone. Tra i 18 e i 34 anni il consenso verso le Olimpiadi raggiunge il 92%. “A Torino ci vogliono eventi di livello internazionale, che creino una ricaduta sul territorio“, ha dichiarato il presidente di Ascom, Maria Luisa Coppa, auspicando il ...

Milano candidata per le Olimpiadi invernali 2026 : La Giunta Sala ha approvato la proposta di delibera di presentazione della candidatura di Milano a ospitare i Giochi olimpici

Olimpiadi invernali 2026 - l'Italia sarà ufficialmente candidata entro il 10 settembre : Il Consiglio Nazionale del Coni ha deciso all'unanimità di proporre la candidatura di una delle città italiane, per le Olimpiadi invernali del 2026.Ancora nessuna decisione sul nome della città da candidate, che verrà valutato nella prossima riunione del Consiglio Nazionale, dopo che un'apposita commissione avrà esaminato tutti i documenti e formulando una relazione. La riunione si terrà il primo agosto o, se la commissione dovesse avere bisogno ...

Olimpiadi 2026 : il Coni invia candidatura Italia al Cio : Il Consiglio nazionale del Coni ha deliberato all'unanimità di inviare al Cio una candidatura Italiana ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. Il nome della città candidata sarà deciso nella ...

Olimpiadi 2026 - il Consiglio nazionale del Coni delibera all’unanimità la candidatura di una città italiana : L’Italia è il primo Paese ad avanzare una candidatura per le Olimpiadi del 2026, il Coni ha sciolto oggi le riserve Il Consiglio nazionale del Coni, riunito presso il Salone d’onore del Coni a Roma, ha deliberato all’unanimità la candidatura di una città italiana per i Giochi olimpici invernali del 2026. L’Italia è il primo paese che formalmente avanza una sua candidatura. (ADNKRONOS)L'articolo Olimpiadi 2026, il ...

Olimpiadi Invernali 2026 : Giuseppe Sala scettico sulle tempistiche della scelta. “Temo che prima di settembre non si deciderà” : Prosegue l’incertezza su quale tra Milano, Torino e Cortina sarà la città italiana candidata ad ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026. Il governo ha lasciato la decisione nelle mani del CONI, che sta facendo le sue valutazioni. Il sindaco della città meneghina Giuseppe Sala ha commentato la vicenda auspicando una scelta in tempi brevi. “È un tema su cui ci sono istanze di natura politica e tecnica“, ha dichiarato ...

Olimpiadi Invernali 2026 : il Coni deciderà la candidata a settembre. Malagò spera in un’alleanza tra Milano e Torino : Quale sarà la candidata italiana ad ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026? Il Coni prende tempo, si deciderà dopo l’estate. Per Giovanni Malagò, numero uno dello sport italiano, il tempo servirà a tentare di unificare le candidature di Milano e Torino, almeno stando a quanto riportato dall’edizione torinese de “La Repubblica“. Verrà anche composta una commissione che passerà al vaglio le candidature (c’è anche ...

Olimpiadi 2026 : I tempi della scelta si allungano : Si era ventilata la possibilità di coinvolgere anche persone esterne al mondo dello sport ma mi sono riservato di parlarne domani in Giunta perché è una buona idea ma non voglio che qualcuno ci ...

Olimpiadi 2026 : la scelta della città al Coni : Torino, Milano, Cortina. Sono queste le tre località che si contendono l'ospitalità dei Giochi Invernali. Tutte sono convinte e motivate, e a far ben sperare arrivano le dichiarazioni del numero uno ...

Olimpiadi 2026 : Milano outsider - ma può battere Torino e Cortina : E lo sport? Le gare di sci saranno in Valtellina, nella già rodatissima Bormio, sede di Coppa del mondo e più volte dei Mondiali di sci alpino, ma anche a Santa Caterina Valfurva e a Livigno. ...

Olimpiadi 2026 : decisione sede italiana non verrà decisa martedì : La decisione della città italiana da candidare per la corsa ai Giochi olimpici invernali del 2026 non verrà presa nella giornata di martedì 10. Come ha ribadito il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha "condiviso in pieno quanto dichiarato dal Sottosegretario Giancarlo Giorgetti", in occasione della Giunta e Consiglio nazionale sarà individuato il percorso da seguire. ...

Olimpiadi 2026/ Il Governo lascia la decisione al Coni : è sfida tra Milano - Torino e Cortina : Le OLIMPIADI invernali del 2026 potrebbero svolgersi in Italia. In corsa ci sono Cortina d'Ampezzo, Milano e Torino. La decisione finale spetterà al Coni(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 12:43:00 GMT)

Olimpiadi 2026 - Milano guida il gruppo. Si studia una collaborazione con Torino : La partita che dovrà finire con il nome della città italiana candidata per ospitare i Giochi del 2026 rimane aperta e va ai supplementari. Il governo si chiude in difesa: Torino, Milano o Cortina non ricevono l’investitura, ma dal Consiglio dei ministri di ieri escono le linee guida che vincoleranno il Coni nella sua scelta....