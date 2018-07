Olimpiadi 2026 a Torino | i cittadini dicono sì | il sondaggio Ascom

sportfair

: #Olimpiadi Invernali 2026. Torino non farà da stampella a Milano, la cui area metropolitana è situata al centro del… - c_appendino : #Olimpiadi Invernali 2026. Torino non farà da stampella a Milano, la cui area metropolitana è situata al centro del… - ae6b1d98c461462 : RT @quotidianopiem: Sondaggio Ascom, otto torinesi su dieci vogliono le Olimpiadi invernali del 2026 - trancedesigner : Otto torinesi su 10 vogliono le Olimpiadi: il sondaggio che ... - La Repubblica La Repubblica Otto torinesi su 10… -

(Di martedì 17 luglio 2018) I torinesisì alleinvernali di: ilsta lavorando sodo per portare in città leinvernalitra consensi e contestazioni. Sembra che itorinesi approvino la candidatura della Città per ospitare i Giochi invernali del, a rivelarlo è stato undi Format Research per conto di Confcommercio, reso noto oggi all’: a favore della candidatura si è espresso l’82,7% dei torinesi contro il 17,3% contrari. Una percentuale che aumenta tra i piu’ giovani: tra i 18 e i 34 anni la percentuale sale al 92,9%. “E’ chiaro che i torinesi e le imprese cittadine vorrebbero queste. Sarebbero per questa città e i suoi dintorni un grosso stimolo per ritrovare uno spirito di sfida, di insieme e di voglia di progettare il futuro. Un ‘sentiment’ ...