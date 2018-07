Obesità | ecco la nuova pillola sperimentale che aiuta a perdere peso grazie al peperoncino

meteoweb.eu

(Di martedì 17 luglio 2018) Una ricerca guidata da Baskaran Thyagarajan, della Scuola di farmacia dell’università del Wyoming, ha rilevato che un farmacoa base di capsaicina (il composto che conferisce alil suo caratteristico sapore piccante) è riuscito a determinare un calo disignificativo e persistente e un miglioramento della salute metabolica in topi alimentati con una dieta grassa. Il composto si chiama Metabocin*, è in formatoe i suoi risultati sono stati presentati questa settimana a Bonita Springs, in Florida, durante il meeting annuale della Società per lo studio del comportamento alimentare (Society for the Study of Ingestive Behavior, Ssib). Il farmaco – spiegano gli esperti – è stato disegnato per rilasciare lentamente il suo principio attivo nel corso della giornata, così da svolgere la sua azione dimagrante senza causare infiammazione o ...