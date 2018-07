Nuovo video per Call of Duty Black Ops 4 Zombies anticipa il panel al Comic-Con

Star Citizen : un Nuovo video mostra un assaggio dell'alpha 3.21 del gioco : All'inizio di luglio, i baker di Star Citizen hanno potuto scaricare una versione del client nuova di zecca, la 3.2 dell'alpha del gioco, che ha aggiunto un buon numero di novità al titolo spaziale sviluppato da Cloud Imperium Games.Nonostante siano passate solamente due settimane, il team di sviluppo ha reso disponibile oggi un nuovo video di Star Citizen che permette di dare una breve occhiata alle novità che saranno incluse nell'aggiornamento ...

Stranger Things - in un video promo appare un Nuovo personaggio : Sono arrivate le prime immagini della terza stagione di Stranger Things. Ma bisogna subito frenare gli entusiasmi, però: infatti il video pubblicato in queste ore sui canali social di Netflix e della serie stessa non rivela nulla sulle vicende che vedremo nei nuovi episodi. Eppure ci può dare qualche idea su ciò che vedremo prossimamente e soprattutto ci dà la possibilità di vedere per la prima volta un nuovo personaggio in azione. Come si vede ...

Apples and Oranges - il “Nuovo” video dei Pink Floyd : Non è solo una rarità, ma una vera e propria chicca il videoclip appena comparso sul canale YouTube dei Pink Floyd. È infatti quello (finora inedito) di Apples and Oranges, terzo singolo della band, girato nel 1967 in un mercato della frutta in Belgio. La band si trova infatti a suonare tra le cassette di legno, in un mood decisamente naif: la macchina da presa si sofferma più volte su dei giovanissimi Roger Waters, Richard Wright, Nick Mason e ...

Gol Perisic - l’interista è pazzesco : la Finale Mondiale è uno spettacolo - poi Francia di Nuovo in vantaggio [VIDEO] : Gol Perisic – Si sta giocando l’ultimo atto valido per i Mondiali in Russia del 2018, in campo Francia e Croazia che stanno regalando spettacolo ed emozioni. La squadra di Deschamps passa in vantaggio, sfortunata autorete da parte di Mandzukic. Poi la reazione immediata della Croazia, il grande protagonista è sempre Perisic, rete pazzesca da parte dell’interista. Poi Griezmann firma il 2-1 su rigore. Gol ...

L’ex di Ariana Grande Mac Miller canta la fine della loro storia nel Nuovo singolo Self Care? (Video e testo) : Finora era rimasto in disparte, mentre i nuovi piccioncini facevano bella mostra del loro neonato amore sui social, ma l'ex di Ariana Grande Mac Miller non ha mantenuto il basso profilo per molto tempo. Nello stesso giorno in cui la popstar rilasciava il suo nuovo singolo God Is A Woman, accompagnato da un iconico videoclip, il 26enne di Pittsburgh ha pubblicato una nuova canzone e un nuovo video musicale, Self Care, il cui testo sembra il ...

Darksiders 3 : nuovi dettagli sulla protagonista e i nemici emergono da un Nuovo video : Darksiders 3 sta finalmente per giungere sul mercato, e come cambiamenti nella saga partono proprio dal protagonista che questa volta sarà femminile.Ebbene IGN ha realizzato un video approfondimento dedicato al gioco, da quale possiamo apprendere qualche altra informazione. Per esempio Furia, questo il nome della nostra eroina, combatterà un numero inferiore di nemici rispetto ai precedenti capitoli della serie, ma al loro minor numero sarà ...

Cos’è il Nuovo Huawei Video? Quanto costa e cosa offre rispetto a Netflix : Qualcuno dei nostri lettori avrà notato Huawei Video, una nuova applicazione sbarcata sullo store ufficiale del produttore di smartphone. Di che cosa si tratta? E' un servizio gratuito o a pagamento e può essere in parte paragonato a Netflix? Cercheremo di capirlo nello specifico. Il download dell'applicazione è naturalmente gratuito ma non certo la sua fruizione completa. Si tratta di un contenitore di video e filmatidi ogni genere ...

Ripercorriamo i passi di Ryo Hazuki a Dobuita Street nel Nuovo video di Shenmue I & II : Shenmue I & II saranno disponibili il 21 Agosto 2018 e per festeggiare l'annuncio dello scorso aprile, SEGA ha sorpreso due fan sfegatati di Shenmue tramite un viaggio a Yokosuka in Giappone, mostrando loro uno dei luoghi più iconici del gioco nella vita reale. Seguite lo YouTuber Adam Koralik e il commediante Imran Yusuf nel loro viaggio nel video qui di seguito:Dai minimarket ai distributori automatici, l'open world di Shenmue nutre ancora ...

ARIANA GRANDE - IL Nuovo SINGOLO/ Video - "God is a Woman" secondo estratto dall’album "Sweetener" : ARIANA GRANDE torna alla musica dopo lo shock dell'attentato all'Arena di Manchester dello scorso anno: esce oggi il NUOVO SINGOLO "God is a woman", nel pomeriggio il Video ufficiale(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 16:20:00 GMT)

Rovazzi - “Faccio quello che voglio”/ Il video ufficiale del Nuovo singolo : c’è subito Gianni Morandi : Rovazzi, “Faccio quello che voglio" è il nuovo singolo di Fabio, la canzone sarà “contro” l'ex amico Fedez? Online su tutte le piattaforme digitali. (Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 15:38:00 GMT)

«Faccio quello che voglio» : il Nuovo video di Fabio Rovazzi : «Preparatevi psicologicamente» scrive Fabio Rovazzi invitando i seguaci a non farsi cogliere impreparati, ad accogliere l’energia e la freschezza di Faccio quello che voglio con lo stesso entusiasmo dei suoi singoli precedenti, campioni di views, streaming e download da tre anni a questa parte. Il video, girato con maestria ed effetti da Mission Impossible, si avvale di numerosi personaggi dello spettacolo. Carlo Cracco, Diletta Leotta, ...

Un Nuovo video di Destiny 2 ci mostra le Super Abilità dei guardiani in arrivo con l'espansione I Rinnegati : Dopo aver conosciuto la nuova razza di nemici presente in Destiny 2: I Rinnegati, gli Infami, ora è tempo di scoprire altre novità che porterà con sé l'espansione il prossimo settembre. Questa volta, grazie al nuovo video di IGN, possiamo dare uno guardo alle Super Abilità dei guardiani che saranno disponibili con il DLC. Con I Rinnegati, sarà introdotta una nuova "branca" per ogni sottoclasse, questo consentirà ai giocatori di accedere a tante ...

Video di Ermal Meta in Io mi innamoro ancora in Piazza del Popolo : presentato il Nuovo singolo da Non abbiamo armi : Ermal Meta in Io mi innamoro ancora porta la sua musica sul palco di Piazza del Popolo. L'artista di Fier si è presentato alla manifestazione con il nuovo singolo estratto da Non abbiamo armi, suo ultimo album rilasciato in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo. Dopo Dall'Alba al Tramonto, Ermal Meta torna sul mercato con un brano movimentato che ha arricchito la promozione del suo ultimo disco di inediti. Dall'album, ...

“Faccio quello che voglio” di Rovazzi - guarda il Nuovo video : Dopo un lungo periodo di silenzio musicale Fabio Rovazzi è tornato con un nuovo singolo dal titolo Faccio quello che voglio. Il suo destino è quello di diventare un tormentone (come i precedenti Andiamo a comandare, Tutto molto interessante e Volare) e lo si capisce fin dalle prime note. Il pezzo è fresco, orecchiabile e divertente, come il videoclip che lo accompagna, un piccolo gioiellino con il D.N.A. da cult. Si tratta, infatti, di un vero e ...