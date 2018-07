Nuova vita per Maradona | sarà presidente Dinamo Brest

Skype Desktop : rilasciata la Nuova versione 8.0 con numerose novità : Dopo una breve fase di anteprima, Microsoft ha rilasciato quest’oggi la nuova versione 8.0 del client Desktop di Skype, uno dei servizi di messaggistica istantanea più utilizzati al mondo. Non si tratta di un semplice aggiornamento bensì di un nuovo programma riscritto completamente da zero che, sebbene non presenti alcune funzionalità della vecchia versione come le finestre multiple, introduce numerose novità e una nuova interfaccia ...

WHATSAPP - AGGIORNAMENTO : Nuova FUNZIONE NOTIFICHE/ Spuntare messaggio in anteprima : novità negli stati : Whatspp, nuovo AGGIORNAMENTO: meno NOTIFICHE per tutti. Spuntare il messaggio dall’anteprima: ecco come fare grazie alla novità che a breve verrà introdotta nell'app(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 21:11:00 GMT)

Firenze. Via del Corso : Nuova vita per il palazzo Portinari Salviati : Nuove opportunità residenziali in centro grazie al recupero del complesso immobiliare dismesso Portinari Salviati per anni utilizzato come sede bancaria

Carlo Sama "suicidio Raul Gardini un sacrilegio"/ La Nuova vita dell'imprenditore coinvolto nel caso Enimont : Carlo Sama "suicidio Raul Gardini un sacrilegio", le parole dell'imprenditore coinvolto nel processo Enimont sulla morte del cognato e sulla sua nuova vita(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 17:28:00 GMT)

Fioravante Valentino - inizia la Nuova vita : debutto nel Karate Combat - esordio ad Atene : nuova vita per Fioravante Valentino che, come aveva dichiarato in un’intervista rilasciata a OA Sport, ha firmato un contratto con la Karate Combat abbandonando definitivamente il Karate a causa di divergenze con alcuni tecnici federali e anche la MMA. Il ribattezzato The Wolf aveva ricevuto un’offerta economica irrinunciabile e ora è pronto per approcciare questo tipo di Karate innovativo in cui gli incontri possono terminare anche ...

Onde gravitazionali : proposta una Nuova unità di misura per determinare l’espansione dell’universo : Viviamo in un cosmo in continua espansione: ormai la comunità scientifica è concorde sulla teoria dell’universo accelerato, e gli astronomi hanno puntato diversi telescopi su specifici oggetti celesti per calcolare la loro distanza dalla Terra e la velocità con cui si stanno allontanando da noi, due parametri essenziali per stimare la cosiddetta costante di Hubble, che definisce appunto il tasso di espansione cosmico. Eppure – spiega ...

Nuova giravolta sul divorzio : "Torna valido il tenore di vita" : divorzio, si cambia ancora. L'autosufficienza economica perde colpi e torna in auge il principio assistenziale che per decenni ha guidato i giudici nella definizione dell'assegno di mantenimento. La ...

Irama - “Nera” il video ufficiale/ Dopo la vittoria di Amici 17 : ecco servita la Nuova hit dell’estate : Irama, “Nera”: esce oggi il video ufficiale del tormentone dell'estate 2018! Dopo la vittoria di Amici 17, eccovi servita la nuova hit di cui sentirete parlare...(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 15:55:00 GMT)

#Giffoni2018 ecco tutte le novità della Nuova edizione e l’intervista ai giurati : 100 opere, di cui 11 italiane, in concorso nelle 8 sezioni competitive che richiamano a Giffoni Valle Piana (SA) 5601 giurati provenienti da 52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 6 eventi speciali, 28 film tra eventi, maratone e rassegne, oltre 90 talent e ospiti tra cinema, musica, tv, web, scrittori, autori, imprenditori e rappresentanti delle Istituzioni attesi sul Water Carpet della Cittadella del Cinema e della Multimedia Valley, 9 Meet the ...

Samsung Galaxy Note 9 in una Nuova immagine : nuove conferme al frontale - nessuna novità : Samsung Galaxy Note 9 appare in un render che ha tutta l'aria di essere ufficiale: nessuna differenza con Galaxy Note 8, almeno per quanto riguarda il lato frontale. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 in una nuova immagine: nuove conferme al frontale, nessuna novità proviene da TuttoAndroid.

Cristiano Ronaldo saluta il Real : "È il momento di aprire una Nuova fase della mia vita" : L'annuncio del suo arrivo alla Juventus è di pochi minuti fa: Cristiano Ronaldo dice addio al Real Madrid e lo fa con una lunga lettera pubblicata sul sito dei Blancos, in cui il campione lusitano dispensa parole al miele per società e tifosi:"Questi anni nel Real Madrid e in questa città sono stati forse i più felici della mia vita. Ho solo sentimenti di enorme gratitudine per questo club, per questa tifoseria e per ...

Cristiano Ronaldo alla Juve! La sua Nuova vita sull’asse Torino-Milano : Dopo tante tiritere, l’affare è stato concluso: Ronaldo è finalmente alla Juventus, con un’operazione che è la più importante della storia del calcio: c’è stato un giro di soldi sui 400 milioni di euro, di cui, a Cr7, ne andranno 30 all’anno, per 4 anni. Ma come sarà ora la sua vita? Ci siamo divertiti a immaginare una giornata tipo, a cominciare dalla sveglia, che quando suona, in casa Ronaldo, Cristiano ha già gli occhi ...

Foto e trailer di Orange Is The New Black 6 (video) - Netflix svela la Nuova vita delle protagoniste : dov’è Alex? : Netflix ha svelato Foto e trailer di Orange Is The New Black 6. L'iconica serie originale torna sulla piattaforma di streaming con la sesta stagione dal 27 luglio. Tredici nuovi episodi che racconteranno la nuova vita delle nostre protagoniste. Le signore di Litchfield sono tornate, e questa volta hanno una volontà di ferro e niente da perdere. Nel carcere di massima sicurezza, le loro amicizie saranno messe alla prova, mentre si formeranno ...

Vere protesi alle gambe al posto delle lattine : la Nuova vita della piccola Maya : Vere protesi alle gambe al posto delle lattine: la nuova vita della piccola Maya La bimba di otto anni, che camminava con delle protesi fatte di lattine costruite dal padre per permetterle di muoVere dei passi e non strisciare, ora ha avuto finalmente Vere protesti che le permetteranno di muoversi da sola.Continua a leggere La […] L'articolo Vere protesi alle gambe al posto delle lattine: la nuova vita della piccola Maya proviene da NewsGo.