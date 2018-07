Nuova Ford Focus | la prova | un concentrato di hi-tech

After film : Josephine Langford è la Nuova Tessa - scelto anche Jace : After film, news ufficiali: scelta la nuova Tessa e l’attore che farà Jace Dopo l’addio di Julia Goldani Telles per alcune divergenze con i produttori, è stata scelta la nuova Tessa del film di After. Nelle ultime ore è stato confermato quello che già molti fan sospettavano: la scelta è ricaduta sulla giovane attrice australiana […] L'articolo After film: Josephine Langford è la nuova Tessa, scelto anche Jace proviene da Gossip ...

Ford e Volkswagen - In vista una Nuova alleanza strategica : Il gruppo Volkswagen e la Ford Motor Company hanno annunciato di aver siglato un memorandum d'intesa per creare un'alleanza strategica per rendere più forti e competitivi i marchi dei due gruppi. Le due aziende hanno iniziato a esplorare possibili collaborazioni che potrebbero portare alla realizzazione di progetti condivisi ma, per il momento, non sono previsti accordi economici né compartecipazioni finanziarie.Si parte dai veicoli commerciali. ...

Nuova Ford Mustang Shelby GT350 : 526 cavalli americani sposano un’aerodinamica raffinata [FOTO] : La Nuova generazione della Ford Mustang Shelby GT350 porta in dote migliorie aerodinamica e un V8 forte di oltre 500 CV Gli Ingegneri ed i progettisti della divisione Ford Performance hanno implementato le ultime tecnologie e i migliori componenti aerodinamici per realizzare una Nuova e stupefacente Mustang Shelby GT350. Lavorando esclusivamente con la Michelin, il team ha anche progettato nuovi pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 con un ...

Nuova Ford Focus - nata con i feedback degli utenti : ... è basato sul design 'human-centric', un modo per trovare ciò che non era ottimale nella precedente generazione, che pure dal 2012 al 2014 aveva fatto di Focus l'auto più venduta al mondo, e renderlo ...

Nuova Ford Fiesta ST : la piccola bomba sfodera 200 CV di puro divertimento [FOTO e PREZZO] : La più potente delle Fiesta nasconde un 1.5 litri turbo benzina coadiuvato da un differenziale autobloccante in grado di offrire performance velocistiche di razza Ford ha svelato dettagli sulla Nuova Fiesta ST che, per la prima volta, è equipaggiata con un differenziale meccanico a slittamento limitato, migliorandone la trazione in curva. Le nuove molle a bilanciamento delle forze, brevettate da Ford, migliorano la stabilità, la flessibilità e ...

Ford Fiesta - Al volante della Nuova Active 1.0 EcoBoost : Le Suv hanno cambiato a tal punto il mercato globale da portare diverse Case a trasformare la propria gamma, creando anche specifiche versioni di familiari e compatte che strizzano l'occhio all'off-road. Un esempio è la Ford che, preparandosi alla futura transizione che porterà a una svolta radicale per la gamma, ha introdotto la famiglia Active, la cui progenitrice è la Fiesta di settima generazione che abbiamo provato proprio nella sua ...

Ford Fiesta - Al volante della Nuova Active 1.0 Ecoboost : Le Suv hanno cambiato a tal punto il mercato globale da portare diverse Case a trasformare la propria gamma, creando anche specifiche versioni di familiari e compatte che strizzano l'occhio all'off-road. Un esempio è la Ford che, preparandosi alla futura transizione che porterà a una svolta radicale per la gamma, ha introdotto la famiglia Active, la cui progenitrice è la Fiesta di settima generazione che abbiamo provato proprio nella sua ...

Novità auto 2018 : Ford presenta la Nuova Fiesta ST - caratteristiche e prezzo : Il motore della Nuova Ford Fiesta Il motore EcoBoost 1.5 della Fiesta ST è caratterizzato dalla prima applicazione al mondo di tecnologie di disattivazione dei cilindri su un motore a 3 cilindri per ...

Rugby a 7 - World Series Langford 2018 : tra le donne trionfa la Nuova Zelanda - Australia sempre in vetta : Conclusa a Langford la quarta tappa delle World Series di Rugby a 7 femminile: in Canada, in finale la Nuova Zelanda si impone sull’Australia con il punteggio di 46-0. Al terzo posto gli USA che battono la Francia per 21-5. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto il Canada, che batte per 29-12 l’Irlanda. Il settimo posto è per l’Inghilterra, che batte 29-24 le Fiji. Le squadre eliminate nella prima fase a ...