Nozze in Vaticano E a sorpresa spunta Papa Francesco

vanityfair

: Vaticano. A sorpresa papa Francesco celebra le nozze di una guardia svizzera - blogfp : Vaticano. A sorpresa papa Francesco celebra le nozze di una guardia svizzera - sacspo : Vaticano. A sorpresa papa Francesco celebra le nozze di una guardia svizzera -

(Di martedì 17 luglio 2018) Padre Renato dos Santos era quasi pronto per celebrare le. Era entrato in sagrestia per gli ultimi preparativi: ma ci ha trovato. Il Pontefice, sorridente, era pronto anche lui a benedire l’unione di Luca Elia Maria Schafer, guardia svizzera, e di Leticia Vera, dipendente dei Musei Vaticani, nella chiesa di Santo Stefano degli Abissini, all’interno delle mura vaticane. È vero che gli sposi, Luca e Leticia avevano fatto pervenire alla richiesta di partecipare alle loro, ma in realtà non ci speravano. E invece. «Le persone si domandavano se quello che vedevano davanti a loro fosse davvero. L’ho visto come un vero parroco che cura le proprie pecorelle della parrocchia. Lo ha sempre fatto», ha raccontato padre Renato a Vatican News. Nell’omelia, ilha illustrato tre concetti utili «per vivere in pienezza il matrimonio»: ...