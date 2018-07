fanpage

: Notifiche a mezzo pec e ritardo della consegna della pec - PaoloGiuliano4 : Notifiche a mezzo pec e ritardo della consegna della pec - morglumlord : @Resenzatrono @il_raffa_76 @ApacheRossonero Mi avete messo di mezzo e ora ho il cell pieno di notifiche con robe rossonere. - rolla_tappa : @ricciotto5 si ma tra una rassegna stampa e “che se magnamo a pranzo” ce stanno le notifiche de mezzo ?? -

(Di martedì 17 luglio 2018) Cassazione del 15.6.2018 n. 15763 ha affermato il principio per il quale la scissione degli effettinotificazione non trova applicazione in riferimento al disposto dell'art. 147 cpc per le notificazioni eseguite con modalità telematica, dall'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, (I. n. 221 del 2012) atteso che questa norma, nel prevedere che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21, ha inteso disciplinare espressamente i tempi per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività notificatoria.