“Non traducete i miei libri in Israele” Un’inquietante moda letteraria

ilfoglio

: Quando leggete il titolo 'Intellettuale X: ora sono deluso dai #M5S @beppe_grillo ' traducete 'Me li lisciavo per a… - riotta : Quando leggete il titolo 'Intellettuale X: ora sono deluso dai #M5S @beppe_grillo ' traducete 'Me li lisciavo per a… - youpayyoupay : non si capisce un cazzo con ste traduzioni se traducete mentre lui parla con il volume alto NON SI CAPISCE UN CAZZO DIO CARO - Nams_dimple : RT @theyhelpedme_: Se i fanbase non traducono le cose riguardanti al fancafè, il fandom farà ancora cazzate. Onestamente io mi dissocio per… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Roma. Il romanziere John Berger, vincitore di un Booker Prize, chiese ai colleghi di rifiutare di pubblicare in Israele. Poco prima di morire, il celebre scrittore inglese Iain Banks annunciò che i suoi romanzi non sarebbero mai più stati pubblicati nello stato ebraico. Per ostracismo e inimicizia n