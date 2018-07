Non sono un' ideologa | ma una scrittrice | Adichie si smarca dal #metoo

Abolizione vitalizi - l’ex parlamentare Mauro Zani contro Luigi Di Maio : “Povero esserino - io Non sono un ladro. Farò ricorso” : L'ex parlamentare Mauro Zani annuncia il ricorso contro la delibera che dispone il ricalcolo dei vitalizi degli ex deputati e scrive a Di Maio: "Lo so che il popolo sta con te. E so che il popolo sbaglia a volte. Ha sbagliato una volta in Italia e un'altra in Germania. Se vuoi ti faccio un disegnino".Continua a leggere

Scarlett Johansson rinuncia a una parte : È vero - Non sono trans : Roma. Fa sapere Scarlett Johansson d’aver capito e accolto le “questioni etiche” della comunità transessuale, per la quale naturalmente ha “grande ammirazione e amore” (variazione in andantino di “ho tanti amici trans”), e d’avere per questo rinunciato a interpretare la parte del leggendario transge

Paris Jackson : «Sì - sono bisessuale (ma Non ho bisogno di etichette)» : Paris Jackson ha confermato quello che era convinta tutti già sapessero: sì, è bisessuale. La figlia di Michael, 20 anni appena compiuti, l’ha fatto sapere attraverso le storie di Instagram, suo malgrado, rispondendo al «gioco delle domande», che tanto va di moda nelle ultime settimane. «Questa è la parola che usate voi, io non ho bisogno di etichette». E poco dopo, dopo decine e decine di commenti e critiche, ha precisato via Twitter: «Lo ...

Va dal medico per un dolore all'occhio : "Non è congiuntivite - sono larve di mosca" : In un primo momento non si è allarmata per quel fastidio persistente all'occhio. Con il passare delle ore però il fastidio si è trasformato in dolore, e la ragazza ha deciso di farsi...

Meloni e Salvini Non sono la cura. Sono la causa. : ... quando l'allora premier Silvio Berlusconi la nomina ministra della Gioventù a soli 31 anni: una poltrona che occuperà fino al 2011, quando il cosiddetto "Rubygate" e un'economia al collasso ...

F1 - Ricciardo conferma il calo delle Mercedes : “sembrano vulnerabili - Non sono più dominanti come un tempo” : Il pilota australiano ha sottolineato come il dominio della Mercedes sia ormai un ricordo dopo all’ascesa della Ferrari La Mercedes non è più la macchina da guerra di un tempo, le vittorie ottenute in questa stagione da Vettel stanno lì a confermarlo. E’ questo il pensiero diffuso nel paddock e ripreso anche da Daniel Ricciardo, spettatore interessato del calo delle prestazioni del team campione del mondo. Photo4 / ...

Altolà della Ue all'Italia : 'i porti della Libia Non sono sicuri'. Salvini : 'Siete complici degli scafisti' : Da Bruxelles uno stop al piano di Salvini per rimpatriare direttamente in Libia i migranti. L'Europa avverte che per la corte europea dei diritti dell'uomo Tripoli non è un porto sicuro -

cr7 : sono diverso da tutti gli altri. e Non ho finito di fare la storia- e sulla champions... - Sport : Venire qui è stata una decisione facile: per me la Juve è una delle squadre migliori del mondo. Con un grande presidente, un grande allenatore, calciatori abituati a vincere'. E l' accoglienza? '...

Vesuvio - telecamere Non sono abbastanza : Un anno fa il parco nazionale del Vesuvio - ce lo ricordiamo ancora- fu devastato da incendi, andarono in fumo decine di chilometri di boschi. Ieri il ministro Costa ha presentato un nuovo sistema di ...

SINDONE/ 'Le macchie di sangue sono false' : cosa Non si fa per negare quel Volto... : Le agenzie hanno diffuso la notizia un esperimento forense che attesterebbe la non autenticità della SINDONE. Ma è roba vecchia.

Martina : 'Non sono segretario a tempo determinato; battere Renzi a Primarie? Mai dire mai' : In occasione della puntata di In Onda su La7 di questo lunedì 16 luglio è intervenuto come ospite Maurizio Martina, segretario nazionale del Pd, il quale si è soffermato su diversi aspetti di attualita' Politica, sia interni al proprio partito, sia relativi alle scelte governative delle ultime settimane. Vediamo meglio quello che ha detto. Martina: 'Non escludo candidatura alle Primarie; non sono segretario a tempo determinato; battere Renzi? ...

Migranti e Libia - Ue : i porti di quel paese Non sono sicuri : Bruxelles non si fida della Libia e quindi non ci sono operazioni o navi europee in quel paese perchè non viene considerato un porto sicuro. Una posizione netta ma che viene criticata con forza dal ...

Cristiano Ronaldo si presenta : 'Voglio lasciare un segno nella storia della Juventus. L'età Non conta : io sono diverso dagli altri' : La Juve è una delle migliori squadre del mondo , con un grande allenatore e un grande presidente. Ho deciso tempo fa. È stato un passo importante per la mia carriera '. Non solo, ma Ronaldo si sente ...

Sindone - il nuovo studio svela il falso : "Le macchie di sangue Non possono essere vere" : Una parte delle macchie di sangue presenti sulla Sindone non possono essere vere. È quanto rivela un nuovo studio, pubblicato sul Journal of Forensic Sciences, basato su un esperimento condotto da Matteo Borrini...