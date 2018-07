Non si arresta il taglio degli sportelli bancari in Italia

Maddaloni - tributi riscossi e Non versati al Comune : arrestati vertici della 'Csi' - : I carabinieri di Maddaloni hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di Francesco D'Alonzo, ...

Catania - licenziato piazza ordigno in un ospedale : Non esplode/ Video ultime notizie - arrestato 47enne : Catania, licenziato piazza ordigno in un ospedale: non esplode. Video ultime notizie, arrestato un uomo di 47 anni: voleva vendicarsi, ecco cos'è successo

Evade dai domiciliari per Non stare a casa con la moglie : arrestato : Era stato scarcerato mercoledì sera per proseguire la detenzione ai domiciliari, ma poi un tunisino di 30anni è evaso per non stare a casa con la moglie, con cui non andrebbe d'accordo, e così è tornato in carcere. E' quanto ha spiegato lui stesso ai carabinieri a Livorno.Il tunisino era stato fermato mercoledì sera dai militari all'esterno del cinema The Space e qui ha loro raccontato che non voleva andare ai ...

Migranti : Salvini - censimento ong? Non ne parliamo che mi arrestano : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Il censimento delle ong proposto da Tajani? “No, non usate quella parola che mi arrestano… L’ha usata Tajani? Allora arrestino Tajani”. Così, con una battuta, il ministro dell’Interno Matteo Salvini risponde ai cronisti lasciando Palazzo Chigi.L'articolo Migranti: Salvini, censimento ong? Non ne parliamo che mi arrestano sembra essere il primo su CalcioWeb.

Basilicata : Pittella arrestato e sospeso - ma niente dimissioni. Mozione di sfiducia. Ma il Pd : “Dimostrerà che Non c’entra” : Da cinque giorni è agli arresti domiciliari. Per la legge Severino non può già più fare il presidente di Regione. Tra qualche mese finirà la legislatura da governatore. Ed è improbabile, per dire poco, che davvero sarà lui il candidato del centrosinistra, com’era stato deciso solo alcune settimane fa. In ogni caso, nonostante tutto, Marcello Pittella non ha ancora rassegnato le dimissioni da presidente della Basilicata. Né il suo partito, ...

Roma : Ostia - arrestata Nonna pusher : Roma – I Carabinieri della Compagnia di Ostia, all’esito di un mirato servizio antidroga, hanno individuato, in un appartamento ubicato in via Umberto Cagni di Ostia Ponente, un anomalo via vai di persone, perlopiu’ conosciute quali assuntori di droghe. Dopo un accurato servizio di osservazione, i Carabinieri hanno deciso di far scattare il blitz nell’appartamento dove, con grande stupore, hanno sorpreso una donna di 77 ...

Catania - Non torna in carcere dopo permesso : arrestato latitante/ Ultime notizie : preso dopo inseguimento : Catania, non torna in carcere dopo permesso: arrestato latitante. Ultime notizie: Mario Piacente preso dopo lungo inseguimento tra le strade della città etnea. La fuga ad aprile

Minaccia i Nonni per farsi consegnare i soldi : arrestato : Ferrara. Il giovane, 21 anni, in pochi mesi aveva costretto i due pensionati a cedergli tremila euro. E' accusato di tentata estorsione

Riesame : Civita Non andava arrestato : ... scrive ' La Gazzetta dello Sport '. Confermati gli arresti domiciliari per Adriano Palozzi , ex vice presidente del Consiglio regionale del Lazio di FI. Nel frattempo Parnasi , dal 15 giugno in ...

AMERICA/REP. DOMINICANA - Progetto di diversi ordini religiosi contro la tratta : il fenomeno cambia volto ma Non si arresta : Secondo dati raccolti da Fides, nel 2013 la Repubblica DOMINICANA era il terzo paese al mondo con maggiore tratta di persone , circa 60 mila, , secondo dati degli istituti nazionali di protezione ...

