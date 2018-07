“Non mollare” Schianto in moto | il dramma del ‘baby’ campione dell’Inter

caffeinamagazine

(Di martedì 17 luglio 2018) Pasquale Carlino, 16enne attaccante delle giovanili dell’Inter, si trova in gravi condizioni presso l’ospedale Umberto I di Nocera dopo un grave incidente in. Ha riportato un trauma cranico commotivo facciale-mascellare con emorragia cerebrale. Il giovane di Gragnano si trovava in direzione di Sant’Antonio Abate a bordo di unadi grossa cilindrata, sebbene non titolare della patente necessaria per condurla e con un passeggero 16enne. carlino ha ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro una Opel in sosta su via Polveriera. Dopo l’impatto i due sono stati soccorsi da personale del 118: il conducente è stato ricoverato al Cardarelli di Napoli in prognosi riservata per lesioni agli arti superiori e inferiori e per trauma cranico commotivo mentre il minore versa in prognosi riservata e in pericolo di vita per trauma cranico commotivo ...