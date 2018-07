No | la soluzione non è il ritorno dello Stato

Strage di via Palestro - definitiva l’assoluzione di Tutino : ‘Dichiarazioni di Spatuzza attendibili. Ma non bastano’ : Diventa definitiva l’assoluzione di Filippo Marcello Tutino, che era stato accusato di essere il presunto basista della Strage mafiosa di via Palestro. Lo ha deciso, stando a quanto riferito dal difensore, l’avvocato Flavio Sinatra, la sesta sezione della Cassazione che ha rigettato il ricorso della Procura generale del capoluogo lombardo. La Strage di via Palestro è avvenuta a Milano il 27 luglio del 1993: l’esplosione di un’autobomba ...

Migranti - Parolin : “La chiusura dei porti non è la soluzione”. Le parole del Vaticano dopo il presidio di preti e suore di strada : La chiusura dei porti “non è la soluzione, abbiamo già espresso le nostre preoccupazioni“. Lo ha detto il segretario di Stato Vaticano, il cardinal Pietro Parolin a margine della presentazione del Bilancio Sociale del Bambino Gesù. Le parole di Parolin, che è in sostanza il capo del governo della Città del Vaticano, arriva dopo i presidi e le dichiarazioni di questi giorni di diversi preti e suore missionari e “di ...

La vostra auto non supporta Android Auto wireless? Ecco la soluzione fai da te di un utente (video) : Uno sviluppatore attivo su XDA, tale Emil Borconi, ha trovato la sua panacea realizzandone anche un video per dimostrarne l'efficacia L'articolo La vostra Auto non supporta Android Auto wireless? Ecco la soluzione fai da te di un utente (video) proviene da TuttoAndroid.

Lupi e orsi - Ministro Costa : l’abbattimento “non è l’unica soluzione - ce ne sono davvero molte” : “Io come Ministro della Repubblica ho il dovere di intervenire. Quelle due leggi violano un principio costituzionale“: lo ha dichiarato al Corriere della Sera il Ministro dell’ambiente Sergio Costa, in riferimento ai provvedimenti per la gestione autonoma di orsi e Lupi approvati dal Consiglio provinciale di Trento e di Bolzano. “sono obbligato a chiedere l’impugnazione davanti alla Corte costituzionale. Anche se mi ...

Caso Froome - Nibali : 'Motivo dell'assoluzione non chiaro' : Il Tour de France è partito oggi con una tappa subito carica di emozioni e sorprese, con una caduta di Froome e una foratura di Quintana che hanno gia' fatto segnare i primi distacchi importanti in classifica generale. La tensione classica che si avverte solitamente all'inizio della Grande Boucle, quest'anno è stata piuttosto calda gia' nei giorni della vigilia, quando è arrivata la sentenza sul Caso Froome [VIDEO]. L'assoluzione del campione ...

Tour de France – Dall’assoluzione di Froome al paragone con Valentino Rossi - Nibali motivato : “anche se non vinco posso essere l’ago della bilancia” : Le sensazioni di Vincenzo Nibali alla vigilia della partenza del Tour de France 2018: lo Squalo dello Stretto motivato e carico per la Grande Boucle Parte ufficialmente oggi il Tour de France 2018: il grande ciclismo torna protagonista per un nuovo appuntamento super appassionante, di tre settimane, sulle terre Francesi. Dopo la vittoria al Giro d’Italia, Chris Froome, tra polemiche e contestazioni, dopo l’assoluzione dal caso ...

DAZI CINA-USA - È SCONTRO MONDIALE/ Xi Jinping a Trump : “guerra commerciale non è mai una soluzione” : Usa-Cina, guerra DAZI su 34 miliardi di prodotti. Pechino: “Bullismo commerciale”. Donald Trump contro replica: “Altri 500 miliardi di prodotti nel mirino se ci saranno delle ritorsioni"(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 11:20:00 GMT)

Chris Froome al Tour de France! ASO toglie il veto - il britannico non lede l’immagine della corsa : decisiva l’assoluzione : Ora è davvero ufficiale: Chris Froome parteciperà al Tour de France 2018 che scatterà sabato 7 luglio dalla Vandea. Ieri gli organizzatori della Grande Boucle aveva escluso il britannico dall’evento perché poteva “ledere l’immagine della prestigiosa corsa a tappe”. ASO si era avvalsa di un punto del regolamento della competizione, facendo riferimento al caso salbutamolo in cui il capitano del Team Sky era coinvolto (non ...

L’Unione europea non funziona? Ecco la soluzione : sciogliamola : Molti anni fa sono rimasto un po’ stupido quando mi sono accorto di essere un tendenziale sfasciafamiglie. Non nel senso che tutte le mogli degli amici si innamorassero di me ma nel senso che, quando qualcuno mi raccontava i suoi problemi coniugali, la mia reazione pressoché costante era... Segui su affaritaliani.it

Google Home - mini - e Chromecast non funzionano? Tranquilli - abbiamo la soluzione : Si tratta di un problema comune che ha colpito diversi utenti in tutto il mondo, me compresa. Ho provato ad attivare il mio Google Home mini per essere aggiornata sulle notizie del giorno e mi ha ...