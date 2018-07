No | la sentenza su stupro e alcol non dice quello che pensate

vanityfair

(Di martedì 17 luglio 2018) Non èche sembrava al primo sguardo, ladella Cassazione numero 32462. Si discute da lunedì della decisione della Suprema Corte di rimandare alla Corte d’Appello parte di una. Il nodo del contendere è l’. Se l’ubriacatura della stuprata è volontaria, non può esserci l’aggravante dell’induzione alla violenza con sostanzeiche,la Corte. E logiustamente, secondo l’avvocato Caterina Malavenda. «Se sono a tavola e mi ubriaco volontariamente e quella situazione induce chi mi accompagna ad approfittare di me, la violenza sessuale c’è ugualmente perché il consenso non può essere validamente espresso a causa dell’ubriacatura, ma non c’è l’aggravante». Il punto della legge in questione è il comma 2 dall’articolo 609 ter del copenale, che indica le aggravanti in caso di violenza: «con l’uso di armi o di sostanzeiche, narcotiche o ...