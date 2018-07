No dell' Austria ad accogliere una parte dei 450 migranti di Pozzallo

Austria - visite mediche delle prostitute a spese del Comune di Graz : Le lavoratrici hanno vinto la battaglia legale ingaggiata con l'aiuto di un avvocato sulla scorta di una circolare del ministero della Sanità

F1 - Chris Horner punge la Mercedes : “l’ammissione dell’errore in Austria? Decisione bizzarra perché…” : Il team principal ha analizzato quanto accaduto in casa Mercedes in Austria, esprimendo il proprio parere sulla vicenda Un comportamento discutibile, un’ammissione di colpa che divide. Se in casa Mercedes hanno apprezzato il fatto che il capo degli strateghi abbia ammesso il proprio errore, Chris Horner non è dello stesso avviso. © Photo4 / LaPresse Secondo il team principal della Red Bull la questione si sarebbe dovuta risolvere ...

GERMANIA - ACCORDO MERKEL-SEEHOFER SUI MIGRANTI/ I tre punti dell'intesa : confini - ricollocamenti e Austria : GERMANIA, ACCORDO MERKEL-SEEHOFER sui MIGRANTI: alla fine la Cancelliera e il suo ministro dell'Interno trovano la quadra. Ecco i 3 capisaldi dell'intesa.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 09:01:00 GMT)

Formula1 GP Austria. Tutte le domande e le risposte della gara del Red Bull Ring : Errore che ha costretto il quattro volte campione del mondo a spingere per cercare di rimontare posizioni creando grossi problemi agli pneumatici che sono andati piuttosto velocemente in crisi. I 50 ...

Formula 1 Austria : Mercedes perde la sfida delle gomme e dell'affidabilità : Peggio di Barcellona 2016, perché lì, lo scontro, era un affare tutto dei piloti. Responsabilità di Hamilton e Rosberg. Toto Wolff dopo il GP d'Austria deve digerire un doppio ritiro molto più amaro, ...

F1 - GP Austria - rivivi il trionfo di Max Verstappen e i momenti più belli della gara al Red Bull Ring [VIDEO] : Il week-end nero della Scuderia campione del mondo è stato completato dal ritiro inaspettato di Valtteri Bottas per una noia idraulica. Da sottolineare, inoltre, il quarto e quinto posto delle Haas ...

F1 - GP d'Austria 2018 : la gara delle sorprese e il gran premio visto dalla pista : E' una Mercedes sotto pressione e lo dimostra il fatto che per un errore di strategia il campione del mondo da leader della corsa " dopo il primo stop " si era persino ritrovato quarto a sandwich tra ...

F1 - GP Austria 2018 : Ferrari - una tattica perfetta! Prima la virtual safety-car - poi l’ottima gestione delle gomme Pirelli : Ha chiuso “solo” sul podio, ma la vera vincitrice del GP d’Austria è la Ferrari. Anche i tifosi più ottimisti non potevano immaginare alla vigilia una gara così. Perfetta. È mancata solo la vittoria, come ciliegina di una torta su cui ora c’è scritto leadership piloti e costruttori. In sede di presentazione l’avevamo detto: oggi serviva limitare gli errori e serviva, soprattutto, una risposta dal team, che la sua ...

F1 Austria : Arrivabene orgoglioso delle Ferrari : E dico, lasciate divertire Leclerc e lasciate guidare Kimi, che è un campione del mondo. Ordini di scuderia? Oggi avevamo deciso di lasciarli guidare, entrambi hanno lottato tutta la gara '. TUTTO ...

F1 - GP Austria : Mercedes - il doppio fallimento delle scelte estreme : Il campione del mondo arriva alla frenata più veloce degli altri, stacca al limite e riesce comunque a mettere bene la macchina in curva, anche in quelle più lente dove devi prima frenare e poi ...

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale Piloti e Costruttori : il doppio sorpasso della Ferrari. Gp Austria 2018 : CLASSIFICA FORMULA 1: Mondiale Piloti e Costruttori dopo il Gp Austria 2018 a Zeltweg Spielberg. Vince Max Verstappen, ritiro per le due Mercedes e Sebastian Vettel torna in testa(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 17:38:00 GMT)

F1 – Verstappen Re d’Austria - Raikkonen e Vettel… principi : le più belle IMMAGINI della gara al Red Bull Ring : Una gara pazzesca è andata in scena al Red Bull Ring: sulla pista austriaca vince Verstappen, tutte le foto più belle del nono round di Formula Uno Una marea arancione accompagna la vittoria sul circuito del Red Bull Ring di Max Verstappen. Dopo un inizio di stagione complicato, il pilota della Red Bull mette a segno un colpaccio piazzandosi davanti ai due ferraristi: Kimi Raikkonen, giunto secondo sul traguardo del Gp d’Austria e ...

F1 - ordine d’arrivo GP Austria 2018 : risultato e classifica della gara : Il GP di Austria 2018 si è rivelato incredibile e ricco di grandissimi colpi di scena, è successo davvero di tutto a Zeltweg con continui capovolgimenti di fronte che hanno sovvertito tutti i pronostici della vigilia. Dalla rottura del motore di Valtteri Bottas, al duello tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, alla rivelazione di Max Verstappen fino alle manovre del redivivo Kimi Raikkonen. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP di ...