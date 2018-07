«No alla vendita | più spazio all' arte» | petizione su Casa Boschi Di Stefano

'Rischio soffocamento'. allarme Ikea - ritirato il prodotto dai punti vendita : L'azienda svedese, colosso dell'arredamento e famosa in tutto il mondo per i suoi prodotti, ha infatti deciso il ritiro dagli scaffali di un prodotto specifico. Si tratta del distributore di acqua ...

“Rischio soffocamento”. allarme Ikea - ritirato il prodotto dai punti vendita : Un Allarme che si è diffuso proprio in queste ore in rete e che sta spaventando tante persone che di recente si sono recate in uno dei tanti negozi Ikea sparsi per il mondo per fare acquisti. L’azienda svedese, colosso dell’arredamento e famosa in tutto il mondo per i suoi prodotti, ha infatti deciso il ritiro dagli scaffali di un prodotto specifico. Si tratta del distributore di acqua Lurvig per animali domestici, dal momento ...

Champions League : sì della UEFA alla vendita di alcolici : Una notizia accolta con molta allegria da parte dei tifosi di tutto il mondo che da anni si battevano per la cancellazione di una norma che, a loro dire, aveva dei contorni troppo proibizionisti . ...

Inghilterra : contro l'obesità infantile - limitazioni alla vendita di cibi calorici : Per contrastare l'aumento dell'obesità infantile, il governo inglese ha pianificato una serie di operazioni che colpiscono principalmente i negozi, i supermercati e gli spot pubblicitari sui cibi calorici. Arriveranno, infatti, nuove leggi per vietare ai negozi di proporre offerte speciali del tipo "due al prezzo di uno" per alimenti ricchi di zucchero, grassi o sale. Queste strategie di marketing avrebbero reso il Regno Unito la nazione più in ...

La stretta sulle spiagge. Dai magazzini alla vendita - ecco il piano contro gli abusivi : «Pacchia finita per i vu cumprà tra gli ombrelloni». Dopo il braccio di ferro vinto con il divieto di attraccare nei nostri porti per le navi Ong che trasportano migranti, Matteo Salvini sfodera ora l’ascia di guerra contro venditori ambulanti e produttori di articoli contraffatti. «Stop all’invasione dei vu cumprà sulle spiagge - ha dichiarato il ...

Scaletta dei concerti di Noel Gallagher a Napoli - Roma e Milano dal 21 giugno : biglietti in prevendita : Continua il 21, 22 e 23 giugno la tranche italiana di concerti di Noel Gallagher a Napoli, Roma e Milano: l'ex Oasis con la sua band è approdato in Italia il 19 giugno con un concerto al Teatro Antico di Taormina con lo Stranded on the Earth World Tour, che fa seguito alla pubblicazione del nuovo disco Who Built The Moon? uscito lo scorso novembre su etichetta Sour Mash Records. I Noel Gallagher's High Flying Birds, questo il nome completo ...

Cannabis - Consiglio Superiore di Sanità : no alla vendita di quella light : In un parere richiesto a febbraio dal segretariato generale del ministero della Salute, il Consiglio Superiore di Sanità raccomanda “che siano attivate, nell’interesse della Salute individuale e pubblica e in applicazione del principio di precauzione, misure atte a non consentire la libera vendita dei suddetti prodotti“, riferendosi alla Cannabis “light”, gli spinelli “leggeri”, venduti sia nei negozi ...

