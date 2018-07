Nissan Juke - Prodotto a Sunderland il milionesimo esemplare

quattroruote

: Ti è mai capitato di essere in macchina con qualcuno capace di rovinare la tua canzone del cuore? Goditi la tua mus… - Nissanitalia : Ti è mai capitato di essere in macchina con qualcuno capace di rovinare la tua canzone del cuore? Goditi la tua mus… - 24motori : Prodotto a Sunderland il milionesimo Nissan Juke - motorionline : #Nissan #Juke: prodotto il milionesimo esemplare. -

(Di martedì 17 luglio 2018) Nuovo traguardo produttivo per la: nello stabilimento diè stata realizzata la milionesima. La crossover nipponica, venduta in 95 mila unità nel 2017, grazie al recente aggiornamento punta a incrementare ulteriormente la propria clientela. Una delle carte vincenti in suo possesso è rappresentata dallampia possibilità di personalizzazione: stando a quanto dichiarato dalla Casa, le varie proposte per interni, esterni e accessori permetterebbero infatti di realizzare oltre 23 mila versioni differenti della vettura. Un milione. Lnumero 1.000.000 è unain allestimento Tekna, con carrozzeria color Vivid Blue. Questa tonalità rappresenta una delle novità introdotte dal model year 2018. Lupgrade comprende, tra laltro, specchietti retrovisori con indicatori di direzione a Led, inedite colorazioni per glinterni e il nuovo impianto ...