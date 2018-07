Nike Air Max Trainer 1 | la prova di GQ

gqitalia

: RT @AlkaSeltzerCOLD: Ve le ricordate le prime, vere, NIKE AIR ? - il_Conte78 : RT @AlkaSeltzerCOLD: Ve le ricordate le prime, vere, NIKE AIR ? - AlkaSeltzerCOLD : Ve le ricordate le prime, vere, NIKE AIR ? - _thestyleoutlet : Perfetta in allenamento, pronta per la gara. Vieni a provare Nike Zoom Air. Suola in gomma progettata in modo strat… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Diciamocelo, tutti i buoni propositi di mantenere un certo contegno in palestra finiscono puntualmente, dopo la prima mezz’ora di allenamento. Siamo fatti cosi, amiamo quello che facciamo e ci impegnamo oltre ogni limite nel farlo. Non esiste altro, solo portare a termine la sessione di allenamento nel miglior modo possibile. Se avete la fortuna come me, di frequentare una palestra dove si pratica CrossFit o Cross Training sapete di cosa parlo. Allenarsi seriamente durante una sessione di Training fatto come si deve, ti spinge ad un livello di fatica, che ti sorprende ogni volta. Ondate di calore e tensione ti pervadono e in mente non hai null’altro che un solo obiettivo, finire il tuo workout. In quei momenti dove devi sopperire a movimenti ed esercizi sempre diversi ad alta intensità, sai che non puoi non dotarti di tutta l’attrezzatura migliore per dominare la tua ...