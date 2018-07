wired

: Netflix, primo contraccolpo: gli iscritti crescono, ma non abbastanza - micheleiurillo : Netflix, primo contraccolpo: gli iscritti crescono, ma non abbastanza - MilanoCitExpo : Netflix, primo contraccolpo: gli iscritti crescono, ma non abbastanza #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Primavera amara per. Il numero di abbonati non decolla nel secondo trimestre dell’anno. Da aprile a giugno 2018 sono 5,2 milioni i nuovialla piattaforma di streaming video. Molti, ma non, almeno secondo quanto previsto nei mesi scorsi dall’azienda e dagli analisti. Per la precisione, sono oltre un milione in meno di utenti rispetto alle previsioni. Nel secondo trimestre dell’anno si registrano infatti 670mila nuovinegli Stati Uniti (contro gli attesi 1,23 milioni) e 4,47 milioni nel resto del mondo (l’azienda ne attendeva 5,11 milioni). Un calo fisiologico, secondo i vertici dell’azienda americana, dopo due anni di ininterrotti successi. Nella nota dedicata agli azionisti infatti,parla di “tre mesi forti ma non stellari”, aggiungendo di essere andata oltre le attese con il numero degli abbonati per ...