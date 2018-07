Nelle mani di DJ Koh il Samsung Galaxy Note 9 | eccolo nella sua prima apparizione FOTO

optimaitalia

: Ecco come sta cambiando la struttura dei mercati e il loro ruolo geopolitico Le vecchie società tecnologiche? Sco… - rafbarberio : Ecco come sta cambiando la struttura dei mercati e il loro ruolo geopolitico Le vecchie società tecnologiche? Sco… - vittoriozucconi : Siamo nelle mani di due vanitosi incoscienti che si battono tutti i giorni fra di loro per avere più spazio del con… - robertosaviano : Danilo Toninelli sul @fattoquotidiano mi invita a tacere. Inutile far presente a questa caricatura di ministro da c… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Vi sarebbe piaciuto poter dare da subito una sbirciata al9? Potete dire grazie a DJ Koh, il presidente della divisione mobile del brand asiatico, che in pubblico (a margine di un evento tenutosi in territorio cinese in questi stessi giorni), non sappiamo se con malizia od in modo del tutto casuale, ha mostrato il dispositivo senza crearsi il minimo problema.Come abbiamo fatto a distinguerlo dal8, visto che parliamo di terminali praticamente uguali lato estetico? Ingrandendo l'immagine, che vi alleghiamo in chiusura di articolo, non avrete difficoltà a scorgere, lungo il dorsale posteriore (che è anche l'unica parte visibile), un'apertura a forma di 'T', che denota la ricollocazione centrale del lettore di impronte digitali, come dovrebbe essere a bordo del9 (la cover ha tradito il responsabile della divisione mobile). Ricordiamo che il ...