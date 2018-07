Nel primo «caccia» del dopo Brexit c' è anche Leonardo

Mutui - cala l'importo medio erogato Nel primo semestre : Risultati in chiaroscuro sul fronte dei Mutui nei primi sei mesi dell'anno. E' questo il bilancio emerso dall'Osservatorio congiunto Facile.it - Mutui.it , realizzato su un campione di oltre 40mila ...

Beach volley - World Tour 2018 Daegu. Australia sugli scudi Nel primo torneo coreano : Nella stagione delle “prime volte” arriva anche il primo sigillo delle Australiane Phoebe Bell e Jessyka Ngauamo che emulano le più forti Clancy/Artacho del Solar trionfando nel torneo 1 Stella di Daegu, primo di due appuntamenti tutti al femminile per il circuito mondiale nella Corea del Sud. Bell/Ngauamo, già terze quest’anno a Langkawi e Nantong, si sono imposte nel torneo coreano battendo in finale 2-0 (21-14, 21-15) le ...

Bull di Michael Weatherly perde il suo primo personaggio - annunciato un addio Nella terza stagione : La serie Bull di Michael Weatherly, che ha segnato il primo ruolo da protagonista in tv per lo storico interprete di Tony Dinozzo in NCIS, dovrà fare i conti col primo addio al cast. L'attrice Annabelle Attanasio, che interpreta nella serie l'esperta di sistemi di sicurezza Cable McCorry capace di infiltrarsi ovunque per raccogliere informazioni da usare in tribunale, non farà ritorno nei nuovi episodi. L'attrice è impegnata nel suo primo ...

Aeroporto di Bergamo - crescono i passeggeri Nel primo semestre : Teleborsa, - L' Aeroporto di Milano Bergamo registra un incremento del 5,7% del movimento passeggeri nel primo semestre 2018, con un totale di 6,15 milioni di persone in transito, che permette di ...

Juventus - Cristiano Ronaldo è a Torino! Prima l'arrivo - dopo la cena : ecco cosa ha mangiato CR7 Nel suo primo pasto italiano : Ieri notte Cristiano Ronaldo è sbarcato a Torino: dopo l'arrivo a Caselle, il portoghese ha cenato alla 'Mandria'. ecco cosa ha mangiato CR7 nel suo primo pasto in italia Mentre il mondo intero era impegnato a guardare gli sviluppi della festa dei Mondiali di Russia 2018, vinti dalla Francia, all'aeroporto di Caselle è sbarcato Cristiano Ronaldo. Con un giorno d'anticipo ...

Romulo : 'Convinto dal progetto di Preziosi'. Primo allenamento per SpiNelli : Neustift - 'Mi volevano molte squadre, ma ho scelto il Genoa perché sono stato convinto dal progetto del presidente Preziosi': Romulo spiega così, dal ritiro di Neustift, la sua scelta di arrivare in ...

Diretta/ Bologna La Fiorita (risultato live 3-0) streaming video e tv : tris felsineo Nel primo tempo! : Diretta Bologna La Fiorita info streaming video e tv: orario e risultato live della seconda partita amichevole dei rossoblù (oggi domenica 15 luglio).(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 15:42:00 GMT)

Auto : Ascom - a Padova immatricolazioni in frenata Nel primo semestre 2018 (3) : (AdnKronos) - (Ascom)- Terza piazza per Peugeot che cala di un -1,20% nel mese (165 Auto immatricolate contro le 167 di un anno prima) , ma immatricola 1.121 vetture nel semestre che significa, rispetto alle 1.038 della prima parte del 2017, un rotondo +8,00%. In ripresa Opel che si insedia al quart

Auto : Ascom - a Padova immatricolazioni in frenata Nel primo semestre 2018 (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Detto questo vediamo come è andata nelle diverse province venete e, soprattutto, come si sono comportati i marchi maggiori, ovvero quelli che immatricolano più di 100 vetture nel mese. A parte Vicenza che continua a registrare aumenti consistenti (anche a giugno +12,92% c

Auto : Ascom - a Padova immatricolazioni in frenata Nel primo semestre 2018 (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Restano sopra “quota 100” con un identico 117 sia Ford (che però segna un -22,52% su base mensile e – 21,16 su base semestrale) e Toyota che riduce le vendite del -12,03% a giugno ma è positiva se si guarda al complessivo dei sei mesi (+10,97%). Infine le curiosità. “Muov

Auto : Ascom - a Padova immatricolazioni in frenata Nel primo semestre 2018 : Padova, 15 lug. (AdnKronos) - Non in maniera eclatante, di sicuro più lentamente che in tutta Italia dove il calo è di oltre il 7%, ma il “borsino” delle immatricolazioni di vetture anche a Padova e nel Veneto è in fase di discesa. Una discesa quasi impercettibile a livello regionale (-0,02% su base

Udinese - goleada Nel primo appuntamento stagionale : Primi segnali di nuova Udinese, prime novità tattiche firmate Julio Velazquez, primi gol e primi dribbling. Il test con gli juniores della Rappresentativa FIGC FVG si chiude con il punteggio di 10-0 ma soprattutto tante indicazioni per proseguire il lavoro di questo precampionato. primo tempo che si apre nel segno di Kevin Lasagna. Di nuovo l’attaccante solo sei minuti dopo, capace di sfruttare al massimo un errore dei difensori ...

Napoli - 4-0 al Gozzano : piace Ruiz Nel primo test dell'era Ancelotti : L'amichevole col Gozzano, squadra di Lega Pro, è la prima gara stagionale del nuovo Napoli targato Ancelotti. Dal ritiro trentino dalle 17.30 il primo test per provare gli schemi e le...