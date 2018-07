Nel Pd ora si rifà sentire la voce dei nostalgici che vogliono riallacciare i

Maltempo - violenti temporali Nella notte sull’Italia : nubifragio devastante a Roma - tragedia sfiorata al Quirinale. Grandine shock a Pesaro [FOTO e VIDEO] : 1/10 Roma ...

Bomba d'acqua a Roma/ Video - tempesta di fulmini e grandine Nel temporale della capitale : Bomba d'acqua a Roma, Video: tempesta di fulmini e grande nel temporale della capitale. Il maltempo continuerà a recitare un ruolo da protagonista anche nella giornata di oggi.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 00:10:00 GMT)

Maltempo : temporali e tromba d’aria Nell’Alessandrino : Un violento temporale, con pioggia mista a grandine e vento fino a 87 chilometri orari, si è abbattuto sulla provincia di Alessandria. Numerosi gli allagamenti e gli alberi abbattuti, con disagi lungo le strade, soprattutto lungo la PS10 da Alessandria e Spinetta. Allagamenti anche a Valenza, nell’Acquese e nell’Ovadese. Due auto sono rimaste bloccate in un sottopasso di Alessandria; gli automobilisti sono riusciti a mettersi in ...

Ivan Zazzaroni : Mondiali? Francia la squadra più forte. Cr7 alla Juve? AgNelli sembrava Moratti : Non so se la Juventus con CR7 potrà vincere la Champions, non è automatico, il calcio non è una scienza esatta. Questo acquisto è stato fatto per mille ragioni, anche per un pizzico di vanità di ...

Ragazza di 23 anni muore dopo una cena al ristorante Nel pisano : fatale una reazione allergica. Indagato il titolare del locale : Tragedia a Pontedera, in provincia di Pisa, dove la 23enne Chiara Ribechini è morta a causa di uno shock anafilattico, dopo aver cenato in un ristorante in località Palaia.La Ragazza, che tra pochi giorni avrebbe compiuto 24 anni, aveva accusato una grave crisi respiratoria mentre stava tornando a casa dopo la serata trascorsa con il fidanzato e due amici. Crisi che non si è attenuata nemmeno dopo aver assunto gli ...

Honor Note 10 si mostra Nella Rolls Royce Edition e tutte le possibili colorazioni : Honor Note 10, il nuovo ed atteso phablet del giovane brand da qualche settimana al centro di diversi rumor ed indiscrezioni è tornato a far parlare di sé grazie a delle immagini che mostrano una presunta Rolls Royce Edition e tutte le possibili colorazioni del device. L'articolo Honor Note 10 si mostra nella Rolls Royce Edition e tutte le possibili colorazioni proviene da TuttoAndroid.

Allerta Meteo Lazio : in arrivo temporali Nelle prossime ore - criticità “gialla” : Dal pomeriggio di oggi, e per le successive 12 – 18 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forte raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro Funzionale Regionale ha valutato una criticità codice Giallo (ordinaria) per rischio idrogeologico per ...

Maltempo - tromba d'aria Nel Mantovano. Temporali in arrivo e termometro giù di 10 gradi : Una tromba d'aria e un nubifragio si sono abbattuti nella notte sul Mantovano, causando danni ingenti. La zona colpita è la parte della provincia al confine con il veronese, in particolare i paesi di Castel d'Ario, Roverbella, Marmirolo, Medole e Castelbelforte. Diversi alberi e cartelli stradali sono stati sradicati, mentre tegole sono volate via dai tetti e molte cantine si sono allagate. Danni si contano sia per le abitazioni che per le ...

ASSESSORATO CULTURA - Il 20 - 21 e 22 luglio 'Rock Circus 2018' con musica - gastronomia e intrattenimenti Nel campo sportivo di via Moggi : Colonna sonora rock per tre sere d'estate a San Bartolomeo in Bosco 16-07-2018 / Giorno per giorno Spettacoli, dimostrazioni sportive, gastronomia, giochi per bambini, ma soprattutto tanta musica live. Fedele alla sua vocazione, il 'Rock Circus' torna per tre serate, il 20, 21 e 22 luglio prossimi ,...

Astral - bilancio 2017 ancora Nel segno più col digitale protagonista : Una crescita costante, che sembra essersi ormai consolidata: è quella di Astral Spa, la controllata della Regione Lazio al 100% e concessionaria per la gestione e la manutenzione della rete viaria regionale, che chiude il quarto anno consecutivo con il segno positivo. Il bilancio al 31 dicembre 2017 evidenzia, infatti, un utile di oltre 525mila euro, una cifra doppia rispetto all’esercizio precedente (256.534 euro nel 2016). Anche il ...

Terza settimana di Marghera Estate 2018. La manifestazione entra Nel vivo con quattro serate dedicate alla musica e ancora alla Lirica : Marghera Estate 2018 da martedì 17 a venerdì 20 concerti e Lirica per tutti in piazza Mercato dalle 19 con il cibo, dalle 21 con gli spettacoli Terza settimana di Marghera Estate 2018. La manifestazione entra nel vivo con quattro serate dedicate alla musica e ancora alla Lirica. La settimana del 17 luglio inizia con i Rock Blues ...

Maltempo - tromba d'aria Nel Mantovano. Temporali in arrivo e termometro giù di 10 gradi : Allagamenti e blackout al confine col Veneto. Disagi anche in Toscana e nel Parmense. E oggi è allerta gialla in molte regioni