NBA – Lakers | Rajond Rondo stregato da Lonzo Ball | “giovane e forte | gli farò da mentore

NBA - Summer League : Josh Hart strapazza Sexton - Lakers in finale coi Blazers : Il super duello tra Josh Hart e Collin Sexton ha trasformato la semifinale Lakers-Cavs in una partita di vera intensità. Passa L.A. che troverà Portland in finale Notte di semifinali a Las Vegas. A ...

NBA - dai Lakers a San Antonio - vincitori e vinti del mercato : mercato Nba alle battute finali: tempo di separare vincitori e vinti. Una precisazione: il futuro di Kawhi Leonard può cambiare questi giudizi. Come, in parte, pure quello di Clint Capela, Marcus ...

Mercato NBA – Magic Johnson fa luce sul futuro dei Lakers : “prenderemo un altro top player - ecco quando” : Magic Johnson fa luce sul futuro dei Los Angeles Lakers, sotto il profilo degli acquisti: arriverà la seconda stella, ma solo in condizioni favorevoli ai giallo-viola Dopo l’arrivo di LeBron James che ha portato con sè un paio di free agent, il Mercato NBA dei Los Angeles Lakers sembra essersi fermato. Il tanto ventilato secondo free agent è sfumato: Paul George ha rifirmato con OKC, così come Chris Paul con gli Rockets, DeMarcus ...

Mercato NBA – LeBron James ai Lakers - l’agente Rich Paul svela : “ecco perchè ha voluto fortemente Los Angeles” : L’agente di LeBron James, Rich Paul, ha svelato il motivo per il quale il numero 23 ha scelto proprio i Lakers come sua prossima destinazione Il trasferimento di LeBron James ai Los Angeles Lakers è senza dubbio il colpo principale del Mercato NBA estivo. Il numero 23 era alla ricerca di nuovi stimoli, di una squadra giovane e vincente, in grado di farlo competere per l’anello e soprattutto, di farlo giocare alla pari con gli ...

NBA – Curry e quella frecciatina a LeBron James : “Lakers? Sarà ancora una volta costretto a batterci” : LeBron James ai Lakers alza, maggiormente, il livello della Western Conference, ma Steph Curry non ha paura: la squadra da battere è sempre Golden State L’arrivo di LeBron James ai Lakers ha aumentato ancora di più la qualità della Western Conference. La franchigia giallo-viola ha ottenuto lo status di contender, per la sola presenza del numero 23, ma la folta schiera di pretendenti alla successione al trono degli Warriors è più ...

NBA - Jerry West : 'LeBron James a Los Angeles? Non è merito dei Lakers' : Diventerà una delle celebrità della città, ma questo è uno di quei posti nel mondo in cui, almeno una volta, puoi sentirti perso". Parole che trovano in parte conferma in quanto raccontato nelle ...

NBA - Magic Johnson svela : “ecco come ho convinto LeBron James a venire ai Lakers ed il suo parere sul roster” : Magic Johnson ha raccontato i retroscena dell’accordo con LeBron James, giunto ai Los Angeles Lakers in una free agency caldissima Magic Johnson è stato l’artefice del colpo dell’estate nella NBA, vale a dire l’approdo di LeBron James ai Los Angeles Lakers. Il dirigente dei gialloviola, parlando a Spectrum, tv che detiene i diritti dei Lakers, ha svelato i retroscena dell’affare con il ...

NBA - Los Angeles Lakers : pizza gratis per tutti - ma LeBron non arriva : tutti aspettano che James spunti lungo le strade di Hollywood, a uno dei tantissimi eventi organizzati in una delle città più glamour del mondo. Nelle scorse ore però in tanti hanno sperato di ...

Basket - NBA ufficiale James-Lakers. Magic Johnson è il migliore del pianeta : ... https://t.co/UNEqg5pveF pic.twitter.com/jWNiqoTBeW - Los Angeles Lakers, @Lakers, 10 luglio 2018 Magic Johnson ENTUSIASTA - 'È un grande giorno per i Lakers e per i nostri tifosi in tutto il mondo: ...

NBA - Damian Lillard - niente Lakers : 'Non sono infelice - resto a Portland' : Sui social , e non solo, lo mettono di continuo alla prova e Damian Lillard tra il divertito e il sarcastico ogni tanto risponde alla pioggia di messaggi di chi continua a ripetergli: "Scegli i Lakers"...

NBA - ora è ufficiale : LeBron James è un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers : Dopo i proclami, la sorpresa e i tantissimi commenti, è arrivata anche l'ufficialità del passaggio di LeBron James ai Lakers. Il primo scatto del n°23 indossando una maglia giallo-viola, in un'...

NBA - LeBron ufficiale ai Lakers. Magic : 'È il più forte del pianeta' : Ma il lavoro non è ancora finito: dobbiamo continuare a fare tutto quello che serve per raggiungere la nostra ossessione, consegnare il titolo numero 17 ai migliori fan del mondo'. Anche Kobe Bryant, ...

NBA - LeBron James è ufficialmente un nuovo giocatore dei Lakers : ecco il comunicato della franchigia : La franchigia di Los Angeles ha ufficialmente comunicato l’ingaggio di LeBron James con un comunicato apparso sul proprio sito ‘LeBron James ha firmato con i Los Angeles Lakers, è stato annunciato oggi. Per politica della squadra, i termini dell’accordo non sono stati rilasciati. “Oggi è un grande giorno per i Lakers e per i propri tifosi che danno il benvenuto a LeBron James, tre volte campione NBA e quattro volte ...

NBA – Kobe Bryant elogia l’operato di Magic Johnson come gm : “i Lakers dovrebbero fargli una seconda statua” : Kobe Bryant ha elogiato il lavoro di Magic Johnson come gm dei Lakers: secondo il ‘Black Mamba’, dopo l’arrivo di LeBron, l’ex playmaker giallo-viola meriterebbe una seconda statua Magic Johnson è una vera e propria leggenda vivente nella storia dei Los Angeles Lakers. L’ex playmaker giallo-viola, che ad L.A. ha regalato 5 titoli, è tornato nella figura di gm provando a riportare i Lakers ai fasti del passato. ...