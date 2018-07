NBA | cosa ci lascia la Summer League 2018

Mercato NBA – Lillard fa chiarezza e ammette : “addio ai Portland Blazers? Mi ha dato fastidio una cosa…” : Damian Lillard ha fatto chiarezza sulle voci di Mercato che parlano di un suo possibile addio ai Portland Blazers: la stella della squadra ha assicurato la sua permanenza, togliendosi però qualche sassolino dalla scarpa Nelle ultime ore, i tifosi dei Portland Trail Blazers hanno vissuto momenti di grande apprensione. I più recenti rumor di Mercato, parlano di un possibile addio di Damian Lillard, stella della squadra, destinato alla corte ...

Mercato NBA - Kawhi Leonard ai Lakers : ecco cosa chiedono in cambio gli Spurs : Gli ultimi giorni sono stati molto turbolenti in casa Lakers, ritornati di prepotenza al centro della scena dopo la scelta di LeBron James di giocare l'ultima parte della sua carriera in giallo-viola. ...

NBA - cosa significa la firma di Paul George per gli Oklahoma City Thunder : Questa volta però non è stato uno dei più accreditati giornalisti del mondo a dare il via alle danze, bensì un parrucchiere estremamente noto nel mondo della NBA che, poco prima delle 8 di sera, ha ...

Perché la NBA con LeBron James ai Lakers sarà tutta un’altra cosa : LeBron James ha scelto i Los Angeles Lakers e, per quanto la mossa fosse prevedibile, per la NBA si tratta di uno scossone terrificante. Il più forte giocatore del mondo lascia per la prima volta la Eastern Conference, dominata negli ultimi otto anni, quelli nei quali la sua squadra (Miami Heat fino al 2014 e poi Cleveland fino al mese scorso) ha sempre giocato le Finals (tre anelli e cinque sconfitte il bilancio). Col più decisivo di tutti che ...

Mercato NBA – Il post criptico di Ben Simmons rivela il futuro di LeBron James : cosa vuol dire “KJ x FP”? : Ben Simmons posta una strana foto su Instagram, allegata al messaggio “KJ x FP”: il post rivela il futuro di LeBron James? Nel pomeriggio di ieri, LeBron James ha declinato la player option presente nel suo contratto con i Cavs, diventando (da domani) un free agent a tutti gli effetti. Inutile dirlo che se prima ci fosse una speranza che potesse restare a Cleveland, ad oggi tale ipotesi appre quasi impossibile. Domani avrà ...

Mercato NBA – LeBron James spiazza tutti - altro che addio : giro di telefonate del Re - ecco cosa c’è sotto : LeBron James era dato come sicuro partente, ma un rumor di Mercato aprirebbe ad una clamorosa ipotesi: il Re sembra stia cercando di reclutare dei free agent per restare ai Cavs Dopo il clamoroso sweep nella finale NBA subito dagli Warriors, il destino di LeBron James sembrava segnato. I tifosi dei Cleveland Cavaliers si erano rassegnati: la squadra non è abbastanza forte per aiutare il ‘Re’ a conquistare l’anello, per questo ...

NBA - cosa rende LeBron James unico? Ecco cosa dicono i suoi compagni di squadra : La sua capacità di continuare ad avere questo approccio, la capacità di riprendersi dalla fatica sera dopo sera sono eccezionali: noi chiediamo tantissimo a LeBron, ma anche il gioco e il mondo ...

NBA – Kevin Durant vuota il sacco : “ecco perchè ho scelto gli Warriors. La gente mi dava del pazzo - non capivano una cosa…” : Kevin Durant ha finalmente svelato il motivo che lo ha portato, nell’estate del 2016, a scegliere i Golden State Warriors come sua nuova franchigia Nell’estate 2016 il trasferimento di Kevin Durant ai Golden State Warriors fece davvero scalpore. La stella dei Thunder, eliminati ai Playoff proprio da Steph Curry e compagni, aveva in qualche modo ‘tradito’ OKC per passare ai rivali con il solo obiettivo di vincere il tanto ...

NBA - 'Edicola Finals' - cosa scrivono i giornali USA : la rassegna stampa dopo gara-1 : OAKLAND, CALIFORNIA — dopo una prima partita assolutamente entusiasmante — un tempo supplementare necessario per deciderla, i 51 punti di LeBron James, le emozioni di un finale concitato , e sì, anche ...

NBA Finals – Kevin Durant sincero : “abbiamo avuto paura di perdere. LeBron? Ecco cosa dobbiamo fare per fermarlo” : Kevin Durant ha commentato il finale di gara-1 delle NBA Finals svelando cosa ha spinto gli Warriors a vincere all’overtime. KD ha poi parlato della ‘tattica’ da attuare per fermare LeBron James Ieri notte è andata in scena gara-1 delle NBA Finals che ha visto scontrarsi, per il quarto anno consecutivo, i Golden State Warriors e i Cleveland Cavaliers. I Campioni NBA in carica sono andati molto vicini ad un’inaspettata ...

NBA – LeBron James vuota il sacco : “cessione Irving? È vero - sono intervenuto personalmente. Ecco cosa ho fatto” : LeBron James ha ammesso di aver preso parte alle discussioni in merito alla cessione di Kyrie Irving: il numero 23 dei Cavs ha svelato di aver espresso pare contrario alla trade I Cleveland Cavaliers sono attualmente, per il quarto anno consecutivo, campioni della Eastern Conference e questa notte affronteranno i Golden State Warriors in gara-1 delle Finals NBA. Eppure la stagione dei Cavs non era partita sotto una buona stella. La trade che ha ...

NBA – Stoudemire pronto al clamoroso ritorno? Prima la BIG 3 poi la promessa : “ecco cosa ho in mente” : Amar’e Stoudemire è pronto al clamoroso ritorno in NBA: dopo la parentesi europea, l’ex Phoenix Suns si sente ancora utile per una franchigia della massima serie americana “Ma come, non si era ritirato?”, in molti, noi compresi, si saranno fatti questa domanda leggendo le parole che Amar’e Stoudemire ha rilasciato a CBS Sports. L’ex lungo dei Phoenix Suns, che in Arizona ha lasciato uno splendido ricordo (21 ...

NBA – Kyle Kuzma sul futuro di Lonzo Ball : “ecco cosa ha deciso di fare in estate” : Kyle Kuzma ha recentemente parlato del futuro di Lonzo Ball in maglia Lakers: il playmaker gialloviola ha voglia di migliorare atleticamente e tecnicamente in vista della prossima stagione La prima stagione ai Lakers di Lonzo Ball è passata fra alti e bassi. Dopo un inizio problematico nella lega, il rookie dei gialloviola si è preso la ‘cabina di regia’ della squadra’, guidando la franchigia losangelina per tutta la stagione. ...