Nazioni Unite | oltre 1 miliardo di persone nel mondo non ha accesso al raffreddamento

UNISPACE+50 : un High Level Segment per celebrare i 50 anni della prima conferenza delle Nazioni Unite sullo spazio : Dal 18 giugno Vienna si è riempita di delegati e rappresentanti dei paesi membri delle Nazioni Unite e delle Organizzazioni spaziali internazionali per l’apertura dei lavori dell’evento inter-governativo UNISPACE+50, un High Level Segment all’interno della 61ma sessione del Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) per celebrare i 50 anni della prima conferenza delle Nazioni Unite sullo spazio. L’evento, preparato ormai da due anni, ...