Napoli | sassi contro ambulanza | 50° caso del 2018

(Di martedì 17 luglio 2018) Ennesimodi violenza nei confronti dei sanitari del 118 nella provincia di, il 50esimo registrato dall'inizio del. A denunciare quanto accaduto ieri sera a Miano è stata l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che in questi mesi sta documentando tutte le aggressioni di cui sono vittime i mezzi o il personale del 118.Erano da poco passate le 22 quando, secondo quanto denunciato dall'associazione, un mezzo del 118 ha risposto alla chiamata per una sospetta lesione ossea ad arto inferiore:Mentre il mezzo transita in via Arenaccia viene colpito più volte dache fortunatamente hanno lesionato solo il portellone laterale ed il parabrezza. Ovviamente l’autista ferma immediatamente l’, l’equipaggio avvisa la Centrale Operativa che a sua volta invia in sostituzione sull’intervento la postazione 118 del “San Gennaro”.I responsabili si sono dati alla fuga e ...