Napoli | nuova rissa tra extracomunitari al Vasto | i residenti terrorizzati | ' Basta con le

Napoli - nuova operazione per Ghoulam. Dettagli e tempi di recupero : In queste ore all'ex Saint-Etienne sarà rimosso il filo metallico inserito mesi fa nella sua rotula: tornerà in gruppo tra una ventina di giorni

Napoli - per Ghoulam nuova visita al ginocchio : Napoli - Faouzi Ghoulam anticiperà il suo rientro in Italia. L'algerino ha contattato il club azzurro da Miami, dove è in vacanza, per avvisare di un fastidio al ginocchio sinistro che nei giorni ...

Napoli la nuova stagione 2018-2019 del teatro SANNAZARO con Lara Sansone - Isa Danieli e Benedetto Casillo un viaggio del teatro partenopeo ... : Dal sostegno e la riscoperta dei grandi classici della tradizione partenopea, al teatro contemporaneo nazionale, dalla linea a volte ritornano, pensata per riproporre gli spettacoli più interessanti ...

De Laurentiis scatenato : Seri vuole il Napoli e spunta una nuova idea tra i pali… : Napoli, il presidente De Laurentiis si sta muovendo assieme al fido Giuntoli per regalare ad Ancelotti una rosa competitiva Napoli, il calciomercato entra nel vivo. Il club del presidente De Laurentiis, sa bene di dover rafforzare la rosa per tentare l’assalto alla Juventus. Il patron ha dato garanzie sotto questo punto di vista al neo tecnico Ancelotti e, assieme a Giuntoli, si è già messo al lavoro alla ricerca dei profili giusti da ...

City - nuova offerta al Napoli : 55 milioni per Jorginho - ma c'è l'ultimatum : LE CIFRE - Come riporta Sky Sport , I Citizens offrono 47 milioni di euro più 6 di bonus per l'ex regista dell'Hellas Verona, per 55 milioni di euro complessivi. Il City ha dato l'ultimatum: entro ...

Napoli - un altro medico preso a pugni in faccia : nuova aggressione al Cardarelli : pugni in faccia contro il medico finito al pronto soccorso con un labbro spaccato, contusioni e un trauma cranico. L'ennesima aggressione violenta contro il personale sanitario, è avvenuta stamane, ...

Fabio Fulco a Napoli con la nuova fidanzata : ‘Finalmente una storia vera’ : “Sto finalmente vivendo una storia vera”: non la tocca piano, Fabio Fulco. L’attore napoletano è stato pizzicato dalla rivista Oggi mentre mostrava Napoli alla sua nuova fiamma e, alla fine, ha deciso di commentare brevemente le foto che lo ritraggono mentre accompagna la donna in giro per la città partenopea con tanto di bacio hollywoodiano: foto che non mentono e che parlano di una grande intesa tra i due. Aveva ragione lui, ...

La nuova campagna elettorale di Di Maio parte da Napoli : Il leader del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio sarà a Napoli domani sera. Il deputato pentastellato, dopo aver rinunciato alla trattativa per la formazione di un governo con la Lega, ripartirà ...

Napoli - nuova doppia pista : idee Ceballos - pista Fabian Ruiz : Weekend di relax per Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, che però tiene il telefonino attaccato all'orecchio in continuo contatto con Carlo Ancelotti, che tornerà in Italia appena prima ...

Ramakrishnan - premio Nobel per la chimica a Napoli : 'Si avrà una nuova generazione di antibiotici' : ... Cavaliere del Lavoro, 'European inventor of the year 2007', attualmente presidente di Terna e Ceo di 'Novamont', azienda attiva nel settore delle bioplastiche, sarà insignita per la sezione Scienza ...

Da settembre parte la nuova tratta da Napoli a Torino con Volotea : Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, ha annunciato oggi l'avvio della nuova rotta Torino-Napoli. Alla conferenza hanno preso parte Carlos Mu&...

Napoli - nuova stesa a San Giovanni a Teduccio : spari nel fortino dei Rinaldi : Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi, intorno alle 17.30, all?interno del Rione Villa, a San Giovanni a Teduccio. Sul posto i carabinieri della stazione di Poggioreale, che stanno...

Nuova aggressione ai danni dei medici e degli operatori del 118 di Napoli : Stamane “una folla inferocita ha circondato un mezzo di soccorso del 118 di Napoli mettendo a rischio il soccorso di un uomo appena coinvolto in un incidente stradale“: l’episodio – spiega una nota – è ricostruito sulla pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate“, nota per i bollettini delle aggressioni ai medici. Il post è intitolato “aggressione n.34 del 2018”. Alle 5.28 del mattino, si ...

Napoli. Museo Duca di Martina Villa Floridiana. Gennaro Carillo su "Il mito di fondazione della civiltà nella "Scienza Nuova"" : Articolo di Maurizio Vitiello " Incontro-conversazione al Museo Duca di Martina " Villa Floridiana con Gennaro Carillo su "Il mito di fondazione della civiltà nella "Scienza Nuova"" Museo Duca di Martina " Villa Floridiana Conversazioni in Floridiana tra arte, letteratura, teatro e musica