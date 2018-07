Napoli | dietro le quinte del ritiro

Rossi : 'Ronaldo? Un bene per tutti L'Inter lotterà con la Juve per lo scudetto - Roma e Napoli più indietro' : Lui giocherà ogni partita per dimostrare a Florentino Perez che errore abbia fatto il Real a non trattarlo da giocatore più forte al mondo. Le motivazioni non fanno invecchiare. Juve a due punte? No. ...

Napoli - il dietrofront di Hamsik stravolge il mercato azzurro : Ennesimo ribaltone nel caso più caldo negli uffici di Castel Volturno: lo slovacco viaggia verso la permanenza, allontanando dal capoluogo campano Lobotka e Badelj

Cannavaro si tira indietro : 'Hamsik? Non sarò io a portarlo via da Napoli' : SU SARRI - 'Ha fatto qualcosa di sensazionale, perché quel calcio che ha mostrato con il Napoli ha rappresentato il manifesto della bellezza al mondo intero. L'ho seguito per una mezza giornata a ...

Dietro le quinte della Lotus 96T per IndiaNapolis : Tutti abbiamo ben presente la vettura Indycar 637 fatta preparare da Enzo Ferrari a Gustav Brunner per il 1986. Si diceva che Ferrari volesse provare a vincere Indianapolis, ma in realtà era tutta una mossa politica per ottenere un cambio regolamentare di motori in F1. Tu non mi cambi il regolamento? E io ti faccio […] L'articolo Dietro le quinte della Lotus 96T per Indianapolis sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...