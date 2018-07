Napoli | da precari a possibili protagonisti | Ancelotti chiude l' era dei titolarissimi

repubblica

: Napoli, da precari a possibili protagonisti: Ancelootti chiude l'era dei titolarissimi - StraNotizie : Napoli, da precari a possibili protagonisti: Ancelootti chiude l'era dei titolarissimi - RepSscNapoli : Napoli, da precari a possibili protagonisti: Ancelootti chiude l'era dei titolarissimi [aggiornamento delle 14:39] -

(Di martedì 17 luglio 2018) Stesso discorso per Marko Rog, escluso in extremis, proprio per il suo scarso utilizzo in serie A, dalla lista della Nazionale croata, vice campione del mondo nella rassegna iridata appena conclusa ...