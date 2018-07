“N E R O ” arriva su Nintendo Switch il 26 ottobre

Su Nintendo Switch arriva una valanga di classici da sala giochi : Su Nintendo Switch è in arrivo un bastimento carico di nostalgia videoludica distillata: lo ha annunciato la stessa casa giapponese pubblicando un trailer di anticipazione per Snk 40th Anniversary Collection, una raccolta di classici da sala giochi realizzati dalla conterranea Snk nella prima era della sua quarantennale storia. Il titolo era stato annunciato qualche settimana fa come un omaggio alla casa di produzione nipponica che proprio nel ...

Assault Gunners HD Edition arriva su Nintendo Switch : Lanciato inizialmente su PC e PS4, Assault Gunners HD Edition arriva anche su Nintendo Switch a partire dal 5 Luglio in formato digitale via eShop, con uno sconto del 10% solo per la prima settimana di uscita. Assault Gunners HD Edition debutta anche su Switch Per la prima volta grazie alle funzionalità della Nintendo Switch, Assault Gunners HD Edition è giocabile sia sullo schermo di casa che in mobilità. In ...

The Walking Dead Season 1 e 2 potrebbero arrivare su Nintendo Switch : The Walking Dead Season 1 e 2 in arrivo su Nintendo Switch? Così sembrerebbe, stando a un rivenditore che ha messo a listino le stagioni del gioco di Telltale.Come riporta Videogamer, Media Markt presenta tra le sue pagine le prime due stagioni della famosa serie per la console ibrida di Nintendo.Dato che The Walking Dead: The Final Season è dietro l'angolo, Telltale potrebbe sfruttare l'occasione e portare le stagioni precedenti ai possessori ...

Nintendo Labo arriva a scuola : un maestro delle elementari stimola così la creatività dei suoi studenti : Giocare con Nintendo Labo stimola la creatività, ma il suo tool di programmazione può essere utile per comprendere inoltre una miriade di diverse nozioni, dalla matematica alle scienze in generale. Lo sa bene il britannico Chris McGivern, maestro delle elementari che ha introdotto negli studi dei giovani ragazzi un corso che ha come grande protagonista Nintendo Labo.Come segnala NintendoLife, McGivern ha prima tenuto impegnati i propri studenti ...

Namco Museum Arcade Pac per Nintendo Switch arriva a settembre in Italia : Due classici Arcade di Namco tornano con la compilation Namco Museum Arcade PAC, che Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato oggi.La collezione include Namco Museum e PAC-MAN Championship Edition 2 Plus e sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch in Italia dal 27 settembre 2018 (la versione digitale per Nintendo eShop dal 28 settembre).In Namco Museum, i fan potranno divertirsi con alcuni grandi successi degli anni '80: PAC-MAN, ...

Carnival Games arriva a novembre su Nintendo Switch : 2K annuncia oggi Carnival Games, il nuovo arrivato del franchise che ha venduto oltre 9,5 milioni di copie nel mondo, disponibile per Nintendo Switch a partire dal 6 novembre 2018. Carnival Games è divertimento assicurato per tutta la famiglia e puoi giocarci da solo o con un massimo di quattro amici contemporaneamente. Il titolo presenta 20 mini-giochi che possono essere giocati a casa o in modalità portatile.Come una vera e propria fiera di ...

Heroki arriva su Nintendo Switch : Rilasciato inizialmente in esclusiva iOS, Heroki sarà disponibile anche su Nintendo Switch a partire dal 20 Luglio, con la possibilità di prenotarlo già dal 30 Giugno con uno sconto del 30%. Heroki arriva su Nintendo Switch Il pacifico villaggio di Levantia è in pericolo, il Dr N Forchin e il suo complice Vapor hanno rubato l’Emerix, un potente amuleto. Di seguito vi riportiamo tutti i dettagli su ...

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sta per arrivare su Nintendo Switch : pubblicato il trailer di lancio : Il mese scorso abbiamo scoperto che la versione Switch di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sarebbe stata lanciata alla fine di giugno. Ora che la data dista pochissimi giorni, ecco che l'editore Activision e lo sviluppatore Toys of Bob hanno rilasciato un trailer nuovo di zecca per celebrare questa occasione.Come riporta Dualshockers, nonostante si tratti di un breve filamto, il trailer ci permette di dare uno sguardo a vari spezzoni di gameplay ...

Minecraft : arriva il cross-play Nintendo Switch-Xbox One-Windows 10 : L’upgrade “Better Together”, progettato per instaurare il cross-play di Minecraft fra le diverse piattaforme, arriva su Nintendo Switch. Better Together Dopo l’acquisizione di Minecraft, da parte di Microsoft, sono stati vari gli annunci dei lavori per creare un’esperienza di gioco multi-piattaforma. Se da un lato troviamo Sony non troppo interessata all’idea del cross-play, sembrerebbe invece che Nintendo e Xbox apprezzino l’abbattimento delle ...

Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch arriva in Italia a settembre : Bandai Namco Entertainment Europe ha confermato che Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch sarà disponibile in Italia dal 27 settembre (dal 28 la versione digitale). Tutti i personaggi extra già rilasciati sulle altre piattaforme saranno disponibili per l'acquisto dal day one.Inoltre, i giocatori che prenoteranno il titolo saranno ricompensati con due regali: l'accesso immediato a Goku e Vegeta SSGSS e la versione giapponese del classico per ...

Gli sviluppatori di Unravel Two spiegano perché il gioco non è arrivato su Nintendo Switch : arrivato come il seguito dell'amato originale Unravel, Unravel Two è stato rilasciato proprio nel bel mezzo della conferenza stampa EA Play 2018. Tuttavia, un dettaglio è piuttosto evidente e cioè il fatto che il gioco non sia arrivato su Nintendo Switch. Già, ma perché? Ora finalmente scopriamo le motivazioni dietro la mancata pubblicazione del titolo sull'ibrida. Parlando con GamesIndustry.biz, il produttore di Coldwood Interactive, Michael ...

Perché Netflix non è ancora disponibile su Nintendo Switch? arriva la risposta di Reggie Fils-Aime : È piuttosto singolare il fatto che l'app di Netflix non sia ancora Arrivata su Nintendo Switch. Netflix distribuisce la sua app letteralmente su tutto ciò che può eseguirla, ed era disponibile anche su Wii U e PS Vita, quindi non si tratta di una decisione legata al successo di un hardware o qualcosa del genere.Allora Perché su Switch manca ancora un'app Netflix? Come ricorda Comicbook, al momento del lancio, Nintendo ha detto di volere che la ...