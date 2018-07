Mutui | Facile it | importo medio erogato cala del 6 | 4% in un anno

meteoweb.eu

: A giugno 2018 i mutui sono tornati a crescere L’economia italiana è in netta ripresa. La Repubblica ha riportato p… - nomoney_noparty : A giugno 2018 i mutui sono tornati a crescere L’economia italiana è in netta ripresa. La Repubblica ha riportato p… - iltabloid : Mutui seconda casa, in aumento gli importi richiesti e il valore degli immobili #mutuiprimacasa #mutui… - nomoney_noparty : Il miglior mutuo prima casa di luglio 2018 Acquistare la prima casa è un passo importante e non poco costoso. Per… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Risultati in chiaroscuro sul fronte deinei primi sei mesi dell’; è questo il bilancio emerso dall’osservatorio congiunto.it –.it, realizzato su un campione di oltre 40.000 domande presentate dal 01 gennaio al 30 giugno scorsi, secondo cui a giugno 2018 l’richiesto dagli aspiranti mutuatari ha raggiunto il valore massimo del semestre (134.451 euro) segnando un incremento pari al 3% su base semestrale e al 2,1% su base annuale. All’aumento degli importi che si è cercato di ottenere non ha corrisposto però un incremento delle somme concesse dalle banche; il taglioè stato pari a 121.316 euro, il 5,8% in meno rispetto a gennaio 2018 e il 6,4% in meno se si confronta il valore con quello di giugno 2017.“Il calo degli importi erogati a giugno è stato evidente, ma se si ...