Mutui | Facile it | importo medio erogato cala del 6 | 4% in un anno | 2

Mutui : Facile.it - importo medio erogato cala del 6 - 4% in un anno : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Risultati in chiaroscuro sul fronte dei Mutui nei primi sei mesi dell’anno; è questo il bilancio emerso dall’osservatorio congiunto Facile.it – Mutui.it, realizzato su un campione di oltre 40.000 domande presentate dal 01 gennaio al 30 giugno scorsi, secondo cui a giugno 2018 l’importo medio richiesto dagli aspiranti mutuatari ha raggiunto il valore massimo del semestre (134.451 euro) ...