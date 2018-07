Musso | ad Udine per una grande stagione

Udinese - ufficiale l’arrivo dal Racing del portiere Musso : cinque anni di contratto per l’argentino : Il club bianconero ha ufficializzato con un comunicato sul proprio sito l’arrivo del portiere argentino Juan Musso L’Udinese ha ufficializzato l’acquisto dal Racing Club di Avellaneda del portiere argentino con passaporto italiano Juan Musso. Classe 1994, Musso ha totalizzato 80 presenze con la maglia biancazzura e ha firmato con l’Udinese un contratto fino al 30 giugno 2023. Altra novità nel reparto portieri ...

Calciomercato Udinese : ufficiale l’arrivo di Musso : Juan Agustín Musso, portiere argentino, classe 1994, è un nuovo giocatore dell’Udinese. La notizia è stata ufficializzata oggi dal club friulano con una nota sul proprio sito. Il portiere, con passaporto anche italiano, arriva dal Racing club, la squadra di Avellaneda, con cui ha totalizzato 80 presenze. Ha firmato con l’Udinese un contratto fino al 30 giugno 2023. Nel reparto portieri ha firmato il suo primo contratto da ...

Udinese - Scuffet non vuole fare il vice di Musso : preferisce andar via : Simone intenzionato a cambiare aria vista l'ultima stagione. Dopo Pussetto, piace il crotonese Nalini per la fascia

Calciomercato Udinese - Musso atteso per le visite mediche : UDINE - Juan Musso è arrivato a Udine. Ma non è ancora certo se il classe 1994 sarà il prossimo portiere dei friulani. Prelevato dal Racing Club di Avellaneda, l'argentino potrebbe anche essere girato ...

Calciomercato Udinese - è fatta per l’argentino Musso : il portiere argentino in partenza per l’Italia : Il club bianconero ha dunque trovato l’accordo con il Racing per l’acquisto del portiere argentino, che sta organizzando il viaggio in Italia L’Udinese ha finalmente il suo nuovo portiere, di tratta di Musso, giocatore classe ’94 di proprietà del Racing di Avellaneda. I due club hanno trovato l’intesa definitiva, chiudendo di fatto l’operazione per il trasferimento del numero 1 a Udine. Con la partenza dunque ...