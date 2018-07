romadailynews

: Municipio IV. Villa Farinacci torna ai cittadini: Municipio IV. Villa Farinacci torna ai… - romadailynews : Municipio IV. Villa Farinacci torna ai cittadini: Municipio IV. Villa Farinacci torna ai… - MilanoCitExpo : Piscina (Lega): “Comune snobba le problematiche a Villa San Giovanni, Municipio pubblica un bando per presidio soci… - pietropizzolla1 : RT @GazzettaSalerno: Riapre la Villa Romana di Positano mercoledì 1 agosto. -

(Di martedì 17 luglio 2018)IV.ai– “Dopo un lunghissimo e dettagliato lavoro – scrive in un comunicato Roberta della Casa, presidente del IVdi Roma – riusciamo a riportare laa disposizione deidi tutto ilIV. “E’ una immensa soddisfazione che vogliamo dedicare e condividere con tutto il territorio, che merita di avere un luogo così di prestigio che è stato chiuso per troppi anni. “Sin dal primo giorno successivo alle elezioni amministrative – aggiunge la presidente – abbiamo iniziato a lavorare studiando tutti i documenti ed incontrando tutte le parti politiche affinché si potesse arrivare finalmente a questo giorno in cui annunciamo che lasarà riaperta al pubblico per una prima giornata culturale il 18 luglio alle ore 18. “In questa occasione abbiamo previsto ...