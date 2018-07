MTV VMA 2018 | tutte le nominations

gqitalia

(Di martedì 17 luglio 2018) Il mondo dei videoclip quest’anno potrebbe avere non solo un re e una regina, ma anche una principessa un po’ sui generis: nell’annuncio delle nomination agli MTV Video Music Awards, chi ha davvero spopolato, infatti, è stata Cardi B, seguita a ruota da The Carters. La rapper ex stripper ha ricevuto la bellezza di dieci candidature in altrettante categorie, tra cui quelle principali di Video of the year, Best Song e Artist of the Year, oltre a quelle dedicate alla musica hip hop. Beyoncé e Jay-Z, invece, freschi del loro album di coppia e del singolo APESH**IT, hanno ottenuto otto nomination, tra cui quelle nella candidature Video of the Year, Best Collaboration e Best Hip Hop. Al terzo posto del podio di candidature, con sette nomination ciascuno, siedono insieme i due fenomeni Childish Gambino (Video of the Year, Video with a Message, Best Cinematography, Best ...