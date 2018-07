MotoGp – Marquez e la pace con Valentino Rossi | “avevamo risolto Cosa altro devo fare?”

MotoGp - la costante evoluzione di Marc Marquez : Se due indizi non fanno ancora una prova, il Sachsenring conferma quantomeno i sospetti visti in Olanda. Marc Marquez si sta evolvendo e prepara le gare con una strategia diversa e meticolosa: fin dal ...

Moto2 – Niente MotoGp per Marquez - Alex rinnova col Marc Vds per il 2019 : Alex Marquez continua la sua avventura in Moto2: rinnovato il contratto con Marc VDS per il 2019 Se nelle ultime settimane si è parlato tanto di un possibile salto di categoria di Alex Marquez dalla Moto2 alla MotoGp, con un posto nel nuovo team satellite Yamaha Sic-Petronas, oggi arriva la conferma per il fratello del campione del mondo della categoria regina, di una moto in Moto2. Il giovane spagnolo ha infatti rinnovato il suo contratto ...

MotoGp - GP Germania 2018 : Marc Marquez il mattatore. Un Mondiale già in ghiaccio? : C’era da aspettarselo. Il nono round del Mondiale 2018 di MotoGP era stato cerchiato in rosso da Marc Marquez. Lo spagnolo sapeva che sul tracciato del Sachsenring (Germania) avrebbe potuto fare la differenza, lui che ha una predilezione per questa pista “sinistrorsa”. E così il buon Marc ha suonato la sua nona sinfonia e le ha suonate proprio a tutti: pole n.9 e vittoria n.9. Un’egemonia che non ha fine quella ...

MotoGp - Mondiale 2018 : Valentino Rossi va oltre i limiti della Yamaha. Ma Marc Marquez sembra imprendibile : A fine gara, per l’ennesima volta, è arrivato puntuale il grido d’aiuto di Valentino Rossi. “La moto si guida bene, ma ci serve di più in accelerazione. Io e Maverick stiamo facendo un grande lavoro. Però dal Giappone devono darci una mano…“. Parole dette col sorriso, come sempre, ma non per questo non amare. Quello del Sachsenring è stato il quinto podio in nove gare per Rossi, bottino ottimo ma non soddisfacente ...

MotoGp - Mondiale 2018 : Marc Marquez arriva alla sosta con il vento in poppa - Rossi e Vinales provano a tenere aperto il campionato : Quello che tutti temevano si è effettivamente materializzato: Marc Marquez domina anche il Gran Premio di Germania 2018 della MotoGP e arriva alla pausa estiva con il Mondiale in mano. Il campione del mondo in carica, infatti, dispone di un vantaggio di ben 46 punti su Valentino Rossi e 56 su Maverick Vinales, ed è pronto a conquistare il suo terzo titolo iridato consecutivo, il quinto in sei anni da quando è sbarcato nella classe ...

Classifica MotoGp/ Il Mondiale piloti : Marquez in testa. Il balzo in avanti di Bautista (Gp di Germania 2018) : Classifica Motogp: ecco la graduatoria del Mondiale piloti alla vigilia del Gran Premio di Germania 2018. Al Sachsenrign il leader è sempre Marc Marquez ora con 140 punti.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 19:57:00 GMT)

MotoGp – Marquez pazzo di gioia al Sachsenring : Marc festeggia in tribuna con i tifosi di… Valentino Rossi [VIDEO] : Marc Marquez pazzo di gioia dopo la nona vittoria consecutiva al Sachsenring: lo spagnolo festeggia tra i tifosi di Valentino Rossi Nona spettacolare vittoria consecutiva per Marc Marquez al Sachsenring. Lo spagnolo della Honda ha trionfato al Gp di Germania, lasciandosi alle spalle un ottimo Valentino Rossi e un fantastico Vinales, che sul finale è riuscito a risalire, avendo la meglio su Petrucci dopo una serrata battaglia per il terzo ...

MotoGp – Marquez - la vittoria al Sachsenring e quel paragone calcistico : “io Messi e Valentino Cristiano? Ecco cosa dico” : Marc Marquez euforico dopo la sua nona vittoria consecutiva al Sachsenring: le parole dello spagnolo della Honda dopo il Gp di Germania Nona spettacolare vittoria consecutiva per Marc Marquez al Sachsenring. Lo spagnolo della Honda ha trionfato al Gp di Germania, lasciandosi alle spalle un ottimo Valentino Rossi e un fantastico Vinales, che sul finale è riuscito a risalire, avendo la meglio su Petrucci dopo una serrata battaglia per il ...

MotoGp Risultati Gara Sachsenring : Mar…ziano Márquez stravince! : È un marziano Marc Márquez! Lo spagnolo acciuffa la nona vittoria consecutiva sul circuito di Sachsenring e ospita, sul podio, Valentino Rossi e Maverick Viñales Come da qualifiche, prima fila per il trio Márquez-Petrucci-Lorenzo, semaforo verde e via… al GP di Sachsenring 2018. Condizioni estreme e caldo afoso fanno stare in pensiero per le gomme che, come nel caso di Valentino Rossi, hanno subito in cambio last minut. Partenza a ...

MotoGp - Marquez trionfa al Sachsenring : nono trionfo consecutivo sulla pista. Poi Rossi e Viñales : La partenza non è delle migliori per il campione del mondo in carica Marquez che viene bruciato da Jorge Lorenzo che guadagna la testa della corsa, e da Danilo Petrucci . Lo spagnolo della Ducati ...

MotoGp - Germania Marquez fa festa due volte - vittoria e ipoteca sul mondiale. Rossi è secondo : Grato della bagarre alle sue spalle il campione del mondo in carica gestiva la gara, mentre il duello tra i 2 vecchi rivali in Yamaha rischiava di pregiudicare loro il finale di gara. Rossi e Vinales ...

MotoGp - Pagelle GP Germania 2018 : Marc Marquez da 9 e lode! Rossi ottimo - Bautista sorprende - Dovizioso rimandato - Crutchlow bocciato : Il Gran Premio di Germania 2018 della MotoGP va, non a sorpresa, a Marc Marquez che su questa pista appare imbattibile. Lo spagnolo ha saputo gestire bene una gara che non ha regalato grandi colpi di scena o emozioni, ma che ha visto, e questo sì non era scontato, la Yamaha comportarsi meglio delle Ducati. Andiamo, dunque, a vedere quali sono stati i piloti che si sono contraddistinti nel migliore dei modi e quali, invece, finiscono dietro la ...