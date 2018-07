MotoGp – Arrivata l’ufficialità | Monster title sponsor Yamaha dal 2019

sportfair

(Di martedì 17 luglio 2018) Adesso è ufficiale:ha un nuovoal fianco del team di Iwata dalSe ne parlava da tempo ormai, ma adesso èl’ufficialità: laha detto addio alla Movistar per stringere un accordo con un nuovo. A partire dalla prossima stagione di, la squadra di Iwata avrà il nome diEnergye, probabilmente, avrà uno stravolgimento nella livrea.è infatti il nuovodellae, nonostante il suo logo sia presente da anni sulle livree della M1, le moto di Vinales e Valentino Rossi potrebbero cambiare anche colore. Firmato un contratto pluriennale tra l’azienda delle bibite energetiche e la squadra di. “Siamo lieti di aver raggiunto un accordo con laEnergy Company come nuovodel nostro factory team in. Questa nuova partnership permetterà ...