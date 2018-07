Moto2 – Niente MotoGp per Marquez | Alex rinnova col Marc Vds per il 2019

sportfair

: Niente #MotoGP per #AlexMarquez: resta in #Moto2: Il pilota spagnolo ha deciso di rimanere nella classe intermedia… - gponedotcom : Niente #MotoGP per #AlexMarquez: resta in #Moto2: Il pilota spagnolo ha deciso di rimanere nella classe intermedia… -

(Di martedì 17 luglio 2018)continua la sua avventura into il contratto conVDS per ilSe nelle ultime settimane si è parlato tanto di un possibile salto di categoria didallaalla, con un posto nel nuovo team satellite Yamaha Sic-Petronas, oggi arriva la conferma per il fratello del campione del mondo della categoria regina, di una moto in. Il giovane spagnolo ha infattito il suo contratto con il teamVDS per la stagionein: “desidero ringraziare il team per la fiducia e per un programma che è molto entusiasmante, in vista di un anno in cui ci saranno molti cambiamenti regolamentari e novità. Questo mi aiuterà a continuare a crescere come pilota e a prepararmi per uno dei miei obiettivi, che è quello di passare in. Ho una grande motivazione per continuare a far parte di questo progetto e daremo il ...