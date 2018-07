Moto2 | Marini | «Importante non fermarsi e continuare a crederci»

Moto2 - Marini : 'Il mio primo podio - che soddisfazione' : La soddisfazione per il primo podio di Luca Marini, qualche rimpianto per un episodio sfortunato che ha precluso a Francesco Bagnaia la possibilità di lottare nelle posizioni di vertice. Così si può ...

Moto2 - Binder show al Sachsenring : Mir e Marini completano il podio : Moto2, Brad Binder vince al Sachsenring davanti al duo di giovani terribili composto da Joan Mir e Luca Marini Emozioni in Moto2, al Sachsenring. Una gara bellissima, ricca di colpi di scena, con Brad Binder a comandare le operazioni per buona parte della corsa, portando a casa la prima vittoria in carriera in Moto2. A contendere la vittoria a Binder ed a conquistare il podio al Sachsenring, altri due giovani terribili. Si tratta di Mir, ...

Moto2 - GP Germania 2018 : tris italiano in qualifica! Pole di Mattia Pasini - in prima fila anche Marini e Bagnaia! : Le qualifiche del Gran Premio di Germania 2018 della Moto2 hanno scritto la storia, quantomeno per quanto riguarda i colori italiani. Per la prima volta nella classe mediana, infatti, tutta la prima fila è tricolore, con la Pole di Mattia Pasini, che domani scatterà al fianco di Luca Marini e Francesco “Pecco” Bagnaia. Come spesso capita in questa stagione, il giro che ha regalato la Pole position, è stato realizzato in avvio. Mattia ...

Moto2 – Bagnaia in pole ad Assen : Marini per la prima volta in prima fila : Pecco Bagnaia in pole position al Gp d’Olanda: due italiani in prima fila in Moto2 L’Italia sorride ad Assen! Dopo la prima fila di Bulega e Valentino Rossi, anche la Moto2 regala bellissime soddisfazioni agli azzurri delle moto. Pecco Bagnaia è infatti il poleman del Gp d’Olanda, seguito da Shrotter e da un fantastico Luca Marini, per la prima volta in prima fila. Quarto posto per Alex Marquez, protagonista di un caduta, ...

Moto2 - GP Assen. Pole di Pecco Bagnaia - 3° Luca Marini : 1 F. Bagnaia 1:37.608 2 M. SCHROTTER +0.073 3 L. Marini +0.081 4 A. MARQUEZ +0.109 5 X. VIERGE +0.160 6 S. LOWES +0.179 7 F. QUARTARARO +0.204 8 A. LOCATELLI +0.245 9 J. NAVARRO +0.248 10 J. MIR +0.