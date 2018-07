Morta per shock allergico | nel ristorante sapevano | caccia all’alimento contaminato

Ragazza Morta dopo una cena per choc anafilattico. Sequestrata la cucina dell'agriturismo : Pontedera , Pisa, , 17 luglio 2018 - dopo la morte di Chiara Ribechini i carabinieri della compagnia di Pontedera hanno posto sotto sequestro, su disposizione del pubblico ministero della Procura di ...

Incidente Mortale sulla Statale 38 - 16enne perde la vita : Incidente mortale sulla Statale 38 a Grosio, in Provincia di Sondrio. Una ragazza è morta dopo il ribaltamento dell'auto sulla quale viaggiava. Incidente mortale, perde la vita 16enne Un'auto con a ...

Due incidenti Mortali sul lavoro : in Friuli operaio schiacciato da una lastra di metallo : Incidente sul lavoro mortale nello stabilimento della ditta Cimolai di Roveredo in Piano, nella provincia di Pordenone. Un operaio di 53 anni è rimasto schiacciato da una lastra di metallo di alcuni quintali ed è morto sul colpo. Un altro incidente in Puglia: operatore ecologico 54enne travolto dal suo furgone.Continua a leggere

“Nuotava e si è bloccata : è stato terribile”. Per Maria non c’è stato nulla da fare : è Morta a pochi metri dalla riva : Come bloccata. È rimasta così, in acqua, una bagnante ferrarese che si trovava in vacanza sul litorale di Comacchio, a Lido Volano. Si chiamava Maria Baccarelli e stava nuotando a fianco del marito a pochi metri dalla riva quando, all’improvviso, si è sentita male. pochi attimi ma fatali: Maria è morta così, sotto gli occhi del marito. La vacanza al mare della coppia si è trasformata in tragedia sabato scorso, 14 luglio 2018. Come ...

È buddista - la chiesa nega il funerale : scoppia la polemica per la 45enne Morta di cancro : di Bianca Francavilla Barbara Budai aveva 45 anni, è morta dopo aver combattuto a lungo contro il cancro. Viveva a San Felice Circeo, ed è qui che i suoi parenti hanno chiesto la celebrazione del ...

Sperlonga - l'autopsia di Sara Francesca Basso : è Morta per annegamento in piscina - esclusa l'ipotesi malore : Sara Francesca Basso, la ragazzina di 13 anni annegata nella piscina di un albergo a Sperlonga mentre era in vacanza con i genitori è morta presumibilmente per annegamento. LEGGI...

Sperlonga - la tredicenne Morta per annegamento : quattro indagati con l’ipotesi di omicidio colposo : Sara Francesca Basso, la tredicenne morta mercoledì scorso dopo essere stata risucchiata dal bocchettone della piscina del Grand Hotel Virgilio di Sperlonga, in provincia di Latina, è morta per annegamento. È quanto emerge dai primi risultati dell’autopsia effettuata stamattina all’Istituto di Medicina legale del Policlinico Tor Vergata a Roma. Non sono invece emersi elementi che possano avvolorare l’ipotesi di un malore. Per avere un quadro più ...

I risultati dell'autopsia su Sara Francesca Russo."Non è Morta per malore - ma per annegamento" : È morta presumibilmente per annegamento Sara Francesca Basso, la 13enne deceduta dopo un bagno nella piscina in un albergo di Sperlonga. È quanto emergerebbe dai primi risultati dell'autopsia effettuata stamattina all'istituto di medicina legale del policlinico Tor Vergata a Roma.Dall'esame autoptico non sarebbero emersi segni che possano supportare l'ipotesi di un malore. Per avere un quadro più preciso bisognerà ...