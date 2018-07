Montanari | incontro con autodemolitori per soluzione che rispetti norme

romadailynews

(Di martedì 17 luglio 2018) Roma – “Oggi abbiamo nuovamente incontrato una delegazione deglidi Roma ed abbiamo proposto un percorso per arrivare ad unadefinitiva chele, l’ambiente e la salute. Per supportare la Regione Lazio nel compito di pianificare la delocalizzazione delle attivita’ di autodemolizione, la Direzione Rifiuti di Roma Capitale sta facendo una ricognizione delle aree industriali dismesse mentre il Dipartimento Urbanistica ha dato la disponibilita’ a valutare da subito le aree proposte dagli operatori”. Cosi’ l’assessore alla Sostenibilita’ ambientale Pinuccia, in una nota. “Non abbiamo alcuna intenzione di ripercorrere le strade del passato perche’ non hanno portato a nessun risultato- ha aggiunto- Riteniamo essenziale il ruolo della Regione Lazio che e’ ente delegante ed ha ...