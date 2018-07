Mondiali Russia 2018 – Griezmann ferma l’intervista di Pogba e mostra il suo amore… per l’NBA : “I love Derrick Rose” [VIDEO] : Divertente siparietto al termine della finale dei Mondiali di Russia 2018 con Antoine Griezmann protagonista: il bomber francese ferma l’intervista di Pogba e dichiara ‘I love Derrick Rose’ È appena diventato Campione del Mondo con la Francia, ha appena realizzato il sogno di ogni bambino che da grande vorrebbe fare il calciatore, ma il primo pensiero di Antoine Griezmann è… l’NBA. Dopo la finale vinta 4-2 ...

SFOOTING/ Omaggio ai Mondiali di Russia con... "I Tacchetti" di Gol Yardo : Con la vittoria della Francia sulla Croazia si sono chiusi i Mondiali 2018 in Russia. I COMICASTRI ci regalano alcune perle sul calcio internazionale di Gol Yardo(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 06:11:00 GMT)PAPILLON/ L'occasione sprecata nel film di Michael Noer, di R. BernocchiNO I Mondiali NO!/ Truffe e scommesse nella Stangata che non annoia mai, di G. Foresti

Mondiali 2018 Russia - la Croazia torna a casa : accoglienza da eroi per la nazionale : Sconfitti sì, ma a testa altissima. Alla Francia il Mondiale, alla Croazia l'accoglienza più bella. Zagabria è in festa, ecco le immagini più suggestive del ritorno di una nazionale eroica IL RITORNO ...

Beach volley - Mondiali Under 19 Nanjing. Russia padrona : altra doppietta iridata per il vivaio più forte del mondo : La Russia si conferma la nazionale più forte al mondo a livello giovanile, piazzando l’ennesima doppietta in un campionato riservato agli Under. I russi erano abituati a vincere in coppia i titoli europei ma stavolta a piazzare la doppietta sono proprio loro con Shekunov/Veretiuk, che in due settimane si laureano campioni continentali Under 20 e campioni Mondiali Under 19, così come Bocharova/Voronina, che si sono imposta nella rassegna ...

Mondiali Russia - Francia : 300 arresti dopo i disordini per i festeggiamenti : Sono quasi 300 le persone fermate per i disordini e gli incidenti scoppiati nella notte in tutta la Francia durante i festeggiamenti per la vittoria dei ‘Blues’ ai Mondiali di calcio. Lo ha reso noto il portavoce del ministero degli Interni, Frederic de Lanouvelle, secondo cui la serata è stata per lo più “di festa”, nonostante gli incidenti. Solo a Parigi, sono state fermate 95 persone in relazione ad attacchi ...

Russia 2018 - Trump si congratula con Putin : “uno dei migliori Mondiali” : MONDIALI Russia 2018- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è congratulato con il suo omologo russo Vladimir Putin, per aver ospitato la Coppa del Mondo di calcio all’inizio dell’atteso summit di Helsinki. “Mi piacerebbe congratularmi con te per l’ottima edizione della Coppa del Mondo, una delle migliori in assoluto. E anche per la tua squadra che sta facendo così bene”, ha detto Trump, rivelando di ...

Mondiali Russia 2018 – Il ritorno trionfale della Francia : bagno di folla per gli eroi Bleus a Parigi [GALLERY] : Grande festa all’eroporto Roissy-Charles de Gaulle di Parigi per l’arrivo della Francia campione dei Mondiali di Russia 2018 Dopo la strepitosa finale vinta ieri per 4-2 sulla Croazia, la Francia è ritornata in patria. All’aeroporto Roissy-Charles de Gaulle di Parigi autentico bagno di folla per gli eroei del Mondiale.L'articolo Mondiali Russia 2018 – Il ritorno trionfale della Francia: bagno di folla per gli eroi ...

Mondiali Russia 2018 : ecco come la Presidentessa della Croazia ha conquistato i cuori di tutti : Kolinda Grabar-Kitarovic, Presidentessa della Croazia, ha conquistato tifosi e spettatori di tutto il mondo della finale dei Mondiali vinta dalla Francia contro la Croazia. La donna è apparsa commossa quando ha abbracciato il capitano della sua squadra, Luka Modric. Vestita con la maglia a scacchi rossi e bianchi della sua nazionale, ha sussurrato qualcosa all’orecchio dell’asso croato mentre riceveva il premio del Pallone d’Oro del torneo come ...

Mondiali Mediaset : oltre 297 mln di spettatori in tv e il boom sul web per Russia 2018 : Grande soddisfazione di Mediaset per i numeri del Mondiale appena concluso e trasmesso in diretta e gratuitamente. L'ascolto cumulato di tutti i 64 match è stato pari a 297 milioni di telespettatori, ...

Chi ha guadagnato dai Mondiali di Russia? : Cosa resta di un Mondiale, cosa resta di tutti i soldi investiti e quanti di questi torneranno indietro sotto altre forme, ce l’hanno spiegato bene alcuni anni fa i due autori di Soccernomics, Simon Kuper e Stefan Szymanski. L’idea che una grande manifestazione sportiva, al netto delle spese, possa

Mondiali Russia 2018 – Eden Park lancia uno speciale papillon per celebrare la Francia : Un tocco di French Flair per celebrare il mondiale! Il papillon di Eden Park per omaggiare la vittoria della Francia ai Mondiali di Russia 2018 Eden Park festeggia la vittoria della nazionale francese declinando il caratteristico papillon rosa in variante blu, bianca e rossa. Dettaglio chic ed accessorio in grado di definire in modo chiaro ed audace l’identità di chi lo indossa, rappresenta al meglio lo stile alla francese proprio del ...

Pussy Riot : la protesta politica durante la finale dei Mondiali in Russia : Come è stato definito dai quattro del gruppo Riot, scendendo in campo "il meraviglioso mondo dello sport è formato da una bolla fallata in cui possono entrare persone che corrono, si agitano e sono ...

Mondiali - Salvini : "Io in Russia su un normale volo di linea" : Polemica inutile, quella del Pd . A sollevarla era stato il vulcanico parlamentare dem, Michele Anzaldi. Che si chiedeva, e chiedeva a Salvini di chiarire, a che titolo il ministro dell'Interno ieri ...

Mondiali 2018 Russia - Francia in coro : 'It's coming home' per Pogba. E a Kanté : 'L'unico a fermare Messi' : Un piccolo guerriero in campo eppure talmente timido per sottoporsi alle classiche foto post-vittoria sfoggiando la Coppa del Mondo: ecco perché il solidale N'Zonzi ha invitato i compagni a concedere ...