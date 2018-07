Mondiali |  Mbappé donerà i proventi in beneficenza ad una organizzazione che aiuta i

agi

(Di martedì 17 luglio 2018) Il 19enne talento del calcio francese Kylian Mbappé, appena incoronato campione del mondo con la nazionale, intende donare tutti i proventi della Coppa del mondo in. Lo scrive l'Equipe segnalando che i soldi andranno all'Premiers de Cordee chei disabili e i bimbi malati con programmi sportivi gratuiti. Secondo Sport Illustrated, il calciatore ha guadagnato circa 22.500 dollari per ogni partita disputata dalla Francia ai, più 350.000 dollari per la vittoria in finale contro la Croazia. Mbappé, nominato miglior calciatore giovani deidalla Fifa, guadagna circa 1,5 milioni di euro al mese con il Paris Saint-Germain.