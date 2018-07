Mondiale di Sitting Volley | impresa storica delle azzurre | l’Italia è ai quarti

sportfair

: #SittingVolley ?? Mondiale Femminile: impresa storica delle #azzurre, l'Italia ???? è ai quarti grazie alla vittoria s… - Federvolley : #SittingVolley ?? Mondiale Femminile: impresa storica delle #azzurre, l'Italia ???? è ai quarti grazie alla vittoria s… - deborabonora948 : RT @Federvolley: #SittingVolley ?? Mondiale Femminile: impresa storica delle #azzurre, l'Italia ???? è ai quarti grazie alla vittoria sull'Ira… - fondvodafone : #SittingVolley, #Italia strepitosa al debutto iridato: va ai quarti nel #Mondiale. Giulia Bellandi: “Quasi un mirac… -

(Di martedì 17 luglio 2018) In Olanda ledelhanno battuto l’Iran e sono volate aidi finalead Arnhem (Olanda)del, capaci alla prima partecipazione in un Campionatodi raggiungere idi finale. Decisivo è stato il successo sull’Iran 3-1 (28-26, 23-25, 25-15, 25-22), una vittoria meritatissima che proietta le ragazze di Amauri Ribeiro tra le migliori otto formazioni al mondo. Giovedì 19 luglio l’Italia tornerà in campo a Rotterdam per affrontare la vincente del match tra Croazia e Olanda, in palio ci sarà addirittura l’accesso in semifinale, traguardo fino a qualche tempo fa nemmeno immaginabile. Un grande risultato per la nazionale femminile e più in generale per tutto ilitaliano, ulteriore testimonianza che gli sforzi profusi dalla Fipav stanno dando i frutti sperati. CRONACA ...