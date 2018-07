Ministro Salvini | ecco la tua Guardia Costiera libica | il tuo porto “sicuro”

Scrisse 'Salvini sparati' : il Ministro dell'Interno gli chiede 20mila euro : Matteo Salvini ha chiesto un risarcimento di 20mila euro a un noto antagonista milanese che il 25 aprile 2016 Scrisse sul profilo Facebook del leader leghista: "Salvini, in nome della bellezza e dell'...

La Ue a Salvini : 'In Libia no porti sicuri'. Il Ministro : 'Così si agevolano gli scafisti' : ... quindi è una valutazione puramente giuridica sulla quale non c'è una decisione politica da prendere'. La risposta di Salvini non si è fatta attendere: 'L'Unione Europea vuole continuare ad agevolare ...

Ue contro Salvini: "Libia non è porto sicuro". Ultime notizie migranti, il ministro dell'Interno replica: "o si cambia o siamo costretti ad andare avanti da soli"

Il procuratore di Torino al Ministro Bonafede : “Si pronunci sul fascicolo per vilipendio ai magistrati contro Salvini” : Il procuratore capo di Torino, Armando Spataro, ha chiesto in via formale al ministro della Giustizia di pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini, pendente dal 2016. Il capo della procura piemontese aveva infatti aperto un fascicolo contro l’attuale capo del Viminale per vilipendio all’ordine giudiziario perché, il 14 febbraio 2016, durante un comizio a Collegno aveva definito “una ...

Presidio di 'non benvenuto' al Ministro Salvini - Potere al Popolo annuncia la partecipazione : ... alla politica dei tweet e delle provocazioni, a chi ha sempre e solo vissuto di politica "ufficiale " e non ha mai dovuto cercarsi un lavoro. Noi preferiamo contrapporre il merito delle questioni. ...

SONDAGGI POLITICI/ Scontro Saviano-Salvini sui migranti : il 63% sta col Ministro - solo il 17% per lo scrittore

Insulta Salvini sui social. E il Ministro lo smaschera : Matteo Salvini è finito nel mirino di uno dei tanti hater del web. Un utente Instagram ha infatti attaccato in modo duro il ministro degli Interni che di fatto ha condiviso lo screenshot in cui viene ...

De Siervo preoccupato da Salvini : "Potere improprio per un solo Ministro - spero non ci sia deriva autoritaria" : Il presidente emerito della corte Costituzionale Ugo De Siervo si dice "preoccupato dalla bulimia politica di Matteo Salvini". In un'intervista a La Stampa il giurista vede il rischio dell'"assunzione di potere improprio per un solo ministro" e auspica "che tutto ciò non si collochi nella prospettiva di un regime autoritario".Per De Siervo "Salvini evidentemente ha una forte personalità che esercita, in quanto ministro agli ...

migranti, Barcone con 450 clandestini verso l'Italia: Salvini, "porti chiusi ovunque". Il Ministro contro Malta: "era in acque loro, sappiano che noi abbiamo già dato e non accogliamo"

Neo Consigliere Csm Davigo contro Salvini: "non può dare ordini ai pm". Ultime notizie, anche l'Anm ora bacchetta il Ministro degli Interni. Il nodo migranti

"Sparate a Salvini" le minacce al Ministro su un muro di Parma. Ecco la sua risposta : Da parte nostra nessuna violenza nessuna minaccia troverà mai appoggio , Combattiamo la politica di Salvini con la forza delle nostre idee. No alla violenza" ha commentato Emanuele Fiano, della ...

Cristiano Ronaldo-Juventus e gli scioperi Fiat : interviene il Ministro Salvini : Matteo Salvini ha parlato del tanto discusso acquisto da parte della Juventus di Cristiano Ronaldo, un acquisto che non c’entra nulla con gli operai Fiat “Sono soldi privati, l’importante è non vadano a discapito di altre aziende di famiglia”. Lo ha detto Matteo Salvini ai microfoni di Rtl 102.5, parlando dell’acquisto milionario del campione portoghese Cristiano Ronaldo da parte della Juventus e delle ...