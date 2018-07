Mini tsunami a Maiorca e Minorca | fuga turisti alle Baleari Video ultime notizie

Paura a Maiorca e Minorca - Mini tsunami allaga spiagge e bar : Paura a Maiorca e Minorca , nelle Baleari, dove un mini tsunami ha allaga to spiagge e bar. L'inondazione è avvenuta lunedì mattina, il 16 luglio 2018. Tra le zone più colpite c'è la località turistica di Ciutadella. (GUARDA IL VIDEO) Fortunatamente le spiagge non erano ancora affollate. Lo tsunami , di dimensioni molto ridotte, ha colpito le coste delle due isole. Diverse attività sul lungomare sono così state allaga te e l'inondazione ha provocato ...

Paura alle Baleari : Mini tsunami allaga spiagge e bar di Maiorca e Minorca : Paura a Maiorca e Minorca , dove un mini tsunami ha allaga to spiagge e bar . Il fenomeno si è verificato lunedì 16 luglio. Particolarmente colpita la località di Ciutadella.

Paura sulle isole Baleari : Mini tsunami invade strade - spiagge e bar. Turisti in fuga : Un mini tsunami si è abbattuto lunedì 16 luglio nelle isole spagnole di Maiorca e Minorca. L’onda anomala ha allagato spiagge e strade, trascinando via tavoli, sedie e ombrelloni. La località più colpita è stata Ciutadella, a Minorca L'articolo Paura sulle isole Baleari: mini tsunami invade strade, spiagge e bar. Turisti in fuga proviene da Il Fatto Quotidiano.