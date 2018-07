: Minacce e foto Hitler ad Adachiara Zevi - TelevideoRai101 : Minacce e foto Hitler ad Adachiara Zevi - nonna_norris : RT @globalistIT: - globalistIT : -

"Pregiatissima signora, mi duole molto il fatto di non averla conosciuta nei miei campi di concentramento, ma non è detto! Ci sono tanti miei seguaci... e non è detta l'ultima!". Queste alcune frasi di una lettera di,condi, ricevuta il 12 luglio dall'Associazione Arte in memoria a Roma, presieduta da,figlia di Tullia, che oggi ha presentato denuncia:"E' la prima volta che riceviamodel genere. Forse alcune nostre iniziative non sono gradite ma l'antisemitismo c'è sempre stato".(Di martedì 17 luglio 2018)